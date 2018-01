A magyar szépségkirálynő első lett egy világversenyen is

Király Lili még 2014-ben, az akkor újraéledő Miss Balaton szépségversenyét nyerte meg és azóta is modellkedéssel foglalkozik. Most azonban ismét korona került a fejére, ráadásul egy nemzetközi versenyen. Minderről közösségi oldalán büszkélkedett el.

– írta a szépségkirálynő.

Király Lili később az NLCafénak azt is elárulta, hogy kinek a javaslatára tette próbára magát a világversenyen.

Bár titkon mindig is bennem volt, hogy szeretnék egy világversenyen is elindulni, az, hogy bekerültem a Diamond of the World 2017 döntős versenyzői közé, mégis váratlanul ért. Egy isztambuli modellügynökség castingja során figyelt fel rám egy fotós, és az ő biztatására indultam el a versenyen, hogy Magyarországot képviseljem. A világ számos országából érkeztek a gyönyörű lányok a megmérettetésre, amelyet egy kéthetes intenzív felkészítő tábor előzött meg. A Miss Balatonnak köszönhetően ott és a finálén is magabiztosan szerepeltem, és óriási öröm volt számomra, hogy végül az én fejemre került a korona.