Hujber Ferenc visszatért Magyarországra

A botrányos színész még ősszel költözött ki Kanadába, hogy új életet kezdjen, igaz, közösségi oldalán továbbra sem hagyott fel megbotránkoztató üzeneteivel. Eközben felesége új párt talált magának, akivel korábbi nyilatkozata szerint ő is elégedett.

Hujber Ferenc most visszatért Magyarországra, de csak azért, hogy láthassa gyerekeit és lezárhassa házasságát. A színész a Blikknek megerősítette, hogy itthon van, ám magánéletéről nem kívánt beszélni. Ezzel szemben egy ismerőse elmondta, amit tud:

Karácsony előtt néhány nappal még Angliában volt Feri, onnan repült később haza. Nagyon szerette volna már látni a gyerekeit, nem is csodálom, hiányoztak neki. Szinte rögtön találkozhattak is, és sok időt töltöttek együtt. Cynthia és az új párja, Roland együtt volt szenteste a gyerekekkel, valamint a családtag­jaikkal. Igazán meghitt, békés volt az ünnep, Cynthia nagyon örült, hogy így zajlott az egész. Pár nappal később pedig négyesben mentek el falat mászni. Feri elfogadta Rolandot, örül, hogy a gyerekei is jól kijönnek vele.