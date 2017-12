Hamilton megalázta az unokaöccsét?

Az idén negyedik Forma-1-es világbajnoki címét bezsebelő Lewis Hamilton meglehetősen aktív a közösségi médiában, és a karácsonykor sem mulasztotta el a lehetőséget, hogy megosszon valamint a követőivel.

Hamilton egy olyan videót posztot, amelyen a családi ünnepségen unokaöccsével tréfálkozik, aki lila szoknyájában és rózsaszín fűzőjében leginkább egy hercegnőre hajazott.

“Annyira szomorú vagyok, nézzétek meg az unokaöcsémet. Miért viselsz olyan ruhát, amit a hercegnők szoktak? Ezt kaptad karácsonyra? A fiúk nem szoktak hercegnőnek öltözni” – mondta Hamilton.

Oh dear Lewis. You’ve just opened a can of worms… pic.twitter.com/fpsiNeOZrd

— Nabeela (@JustNabz) 2017. december 25.