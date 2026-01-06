autósportf1forma 1forma-1
Forma-1

Pérez: Verstappen csapattársának lenni a létező legrosszabb munka a Forma–1-ben

Sergio Pérez Red Bull legrosszabb munka Max Verstappen csapattársának lenni Forma 1
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 01. 06. 08:50
Sergio Pérez Red Bull legrosszabb munka Max Verstappen csapattársának lenni Forma 1
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Sergio Pérez, a Red Bull korábbi versenyzője szerint „a legrosszabb munka volt a Forma–1-ben” Max Verstappen csapattársának lenni.

A 35 éves mexikói pilóta – aki az idén az új istálló, a Cadillac színeiben tér vissza az F1-be – egy podcastben beszélt erről, kiemelve, hogy pontosan tudta, mi vár rá, amikor a Red Bullhoz igazolt.

„A legjobb istállóban versenyezhettem, de bonyolult volt, mert Max csapattársának lenni a Red Bullnál a létező legrosszabb munka a Forma–1-ben.

Mindennel probléma volt, mert, amikor gyorsabb voltam Maxnál, az gondot jelentett, és feszült lett a légkör. Ha lassú voltam és Max is lassú volt, akkor újra mindennel probléma volt

– fogalmazott Pérez. A veterán mexikói versenyző négy évet töltött a Red Bullnál, mielőtt 2024 végén – két évvel a szerződése lejárta előtt – menesztették.

Legeredményesebb idénye a 2023-as volt, amikor második lett a világbajnoki pontversenyben az akkor harmadik vb-címét megnyerő Verstappen mögött. A holland pilóta egy évvel később negyedszer is elhódította a trófeát, Pérez viszont abban az évben csak nyolcadik lett.

A legjobb csapatunk volt, de sajnos minden le lett rombolva. Úgy gondolom, hogy a következő tíz évben fölényben lehettünk volna a Forma–1-ben, de ennek vége lett

– jelentette ki Pérez. A mexikói versenyző egy év kihagyás után tér vissza az F1-be, csapattársa a finn Valtteri Bottas lesz a Cadillacnél, amely az idén – 11. istállóként – mutatkozik be a vb-sorozatban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: Mészáros Lőrincék kikapcsolták a jeladót a Csendes-óceán közepén
Még el sem kezdték építeni, de már több mint 1 milliárdot el is költöttek a NER új elitiskolájára
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
Bódi Sylvinek 24 évesen 6–9 hónapot jósoltak az orvosok
havas buszmegálló
Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik