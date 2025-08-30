Megközelíthetetlen volt a McLaren Zandvoortban, de a második sorba jutott meglepetés

Oscar Piastri nyerte szombaton a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérőjét.

Az első szakaszban Lance Stroll sodródott ki a pályáról egyedül, az autója meg is sérült, így aztán nem okozott meglepetést, hogy utolsó idővel zárt. Nehéz napja volt a Haas pilótáinak is, akik simán kiestek, Nico Hülkenberg és Franco Colapinto viszont nagy csatában szorult a 16. és 17. helyre.

Aston Martin’s mechanics worked into the night to get Lance Stroll’s car into qualifying… Only for the Canadian driver to then crash out again 😔 pic.twitter.com/Hi8HqP1RIr — Autosport (@autosport) August 30, 2025

Q2-ben már jóval nagyobb csata alakult ki, de az utolsó körben Fernando Alonso és az RB két versenyzője is nagy kört autózott, amire többen is ráfáztak. Alexander Albon és Pierre Gasly mellett Gabriel Bortoleto, Cunoda Juki és Kimi Antonelli maradt le a legjobb tíz helyről, Carlos Sainz viszont némi meglepetésre épphogy befért Q3-ba.

Jöhetett a mindent eldöntő harmadik etap, amelyben a McLaren duója remekelt, ahogyan arra mindenki számított. Végül Piastri végzett az élen Lando Norrist megelőzve, a dobogóra Max Verstappen ért oda, nagy meglepetésre pedig Isack Hadjar második sorból rajtolhat, mert mindkét Ferrarit megelőzte.