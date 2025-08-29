Lance Stroll durván összetörte az Aston Martint

Kétszer is félbe kellett szakítani a Forma-1 Holland Nagydíjának második szabadedzését:

előbb Lance Stroll csúszott le a pályáról és törte össze az Aston Martint,

csúszott le a pályáról és törte össze az Aston Martint, majd Alex Albon hajtott át a kavicságyon, a Williams orra pedig kicsit nekiütődött a gumifalnak.

A leggyorsabb a két pénteki szabadedzésen Lando Norris volt, míg előbb Oscar Piastri, majd Fernando Alonso végzett mögötte második helyen. Az Aston Martinnak váratlanul jó tempója van a péntek alapján.

A boxutcában Piastri és a brit George Russell (Mercedes) is összekoccant, de mindketten folytatni tudták a szabadedzést. Beidézték őket a versenybírák a szabadedzés után.

A Forma-1-es programban szombaton a harmadik szabadedzést, majd 15 órától az időmérőt rendezik meg Zandvoortban.