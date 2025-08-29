forma-1holland nagydíjlando norrislance stroll
Forma-1

Lance Stroll durván összetörte az Aston Martint

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
admin Futó Csaba
2025. 08. 29. 17:45
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Kétszer is félbe kellett szakítani a Forma-1 Holland Nagydíjának második szabadedzését:

  • előbb Lance Stroll csúszott le a pályáról és törte össze az Aston Martint,
  • majd Alex Albon hajtott át a kavicságyon, a Williams orra pedig kicsit nekiütődött a gumifalnak.
A leggyorsabb a két pénteki szabadedzésen Lando Norris volt, míg előbb Oscar Piastri, majd Fernando Alonso végzett mögötte második helyen. Az Aston Martinnak váratlanul jó tempója van a péntek alapján.

A boxutcában Piastri és a brit George Russell (Mercedes) is összekoccant, de mindketten folytatni tudták a szabadedzést. Beidézték őket a versenybírák a szabadedzés után.

A Forma-1-es programban szombaton a harmadik szabadedzést, majd 15 órától az időmérőt rendezik meg Zandvoortban.

2. szabadedzés (az élcsoport)

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:09.890 perc

2. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:09.977

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:09.979

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:10.274

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:10.478

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:10.738

