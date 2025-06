A Kanadai Nagydíj vége elég sok beszédtémát szolgáltatott a Forma-1 rajongóinak, és nemcsak azért, mert eljött a pillanat, amikor a két McLaren összekoccant egy kulcspillanatban – Lando Norris beismerte, hogy hibázott, amikor úgy akarta megelőzni Oscar Piastrit, hogy már nem volt helye, a brit húzta a rövidebbet, kiesett.

A mezőny a biztonsági autó mögött ment be a célba, ám volt egy pillanat, amikor a végül futamgyőztes George Russell akkorát fékezett, hogy Max Verstappen elé került. A holland, amellett, hogy visszaadta a helyet, panaszkodott riválisára, majd a Red Bull óvást is nyújtott be, amit lesöpörtek az asztalról.

„Amikor a biztonsági autó mögött vagy és látod, hogy Max Verstappen pimaszkodik, megpróbál idegessé tenni azzal, hogy minél nagyobbnak tűnik a tükrödben, az senkinek sem tetszik. Mint versenyző, ez nagyon-nagyon bosszantó.

Onnantól kezdve teljesen természetes, hogy úgy reagálsz: „Tudod mit? Nesze, te szarházi!”

Úgyhogy igen, azt gondolom, a fékre akart lépni, hogy törlesszen Maxnak” – értékelte a szituációt 2016 világbajnoka, Nico Rosberg.

Eddig Piastri nyert a szezon során öt futamot, 22 ponttal vezet a csapattársa előtt az összetettben. Norris és Verstappen két-két futamgyőzelmet gyűjtött be, míg Russellnek ez volt az első sikere idén. A következő verseny június 29-én lesz majd Ausztriában.