A Red Bull felnyomta a futamgyőztes Russellt, de nem ért célt az óvás

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon, ám a Red Bull óvást nyújtott be a futam után.

Az osztrák csapat két eset miatt óvott: a verseny hajrájában, a biztonsági autós fázisnál a Red Bull szerint Russell direkt fékezett, hogy ezzel lépre csalja a mögötte érkező Max Verstappent, aki egy pillanatra elé is került,

Two opposing views on this moment between George Russell and Max Verstappen 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/nqcypxzjWH

— Formula 1 (@F1) June 15, 2025