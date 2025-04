Norris összetörte az autót, Verstappené a pole, Stroll megdöntötte a cikirekordot

Max Verstappen szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1- Szaúdi Nagydíján, miután a világbajnokságon vezető Lando Norris a Q3-ban mért kör nélkül összetörte a McLarent.

A Q1-ben megdőlt egy rekord, Lance Stroll ugyanis 75. alkalommal vérzett el a kvalifikáció első szakaszában, ez a legtöbb eddig az F1 történetében.

Rajta kívül még Jack Doohan, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Gabriel Bortoleto esett még ki a Q1-ben. A kvalifikáció második szakasza sem hozott igazi meglepetéseket, Alex Albon, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isaac Hadjar és Oliver Bearman pottyant ki.

Jött aztán a harmadik etap, aminek az elején Norris a falnak csapta a McLarent, csúnyán meg is törte az autóját, így nem elég, hogy mért kör nélkül zárta a legfontosabb szakaszt, de még piros zászlóval félbe is szakította a körözgetést. A folytatásban órási csata volt, végül Verstappen egy századmásodperccel megelőzte Oscar Piastrit, míg George Russell indulhat a harmadik helyről. Ők hárman meg is döntötték a körrekordot a pályán.

A 27 éves Verstappennek ez az idei második és pályafutása 42. pole pozíciója. Az 50 körös Szaúdi Nagydíj vasárnap , magyar idő szerint 19 órakor rajtol.