Daniel Ricciardo elhagyja a McLarent

A McLaren szerdán megtette azt a bejelentést, amit a nyári szünetben történtek után már sejteni lehetett:

az év végén közös megegyezéssel elhagyja a Forma-1-ben szereplő csapatot Daniel Ricciardo.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022