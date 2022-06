Egyedi pólóval támogatja az ukránokat a Forma-1 négyszeres világbajnoka

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel ismét politikai szolidaritást vállalt Ukrajnával, miután a Forma-1-es Azeri Nagydíj utolsó edzésére olyan fehér pólóban érkezett, amelyen cirill betűkkel a Barátok és Béke szavak szerepeltek. A német sportoló ráadásul két és sárga csuklószorítót is viselt.

Az oroszok ukrajnai inváziója után Vettel volt az első pilóta, aki bejelentette, hogy bojkottálja a szocsi futamot (amelyet később ki is vettek a világbajnoki programból), és viselt már olyan sisakot is, amelyen az ukrán zászló szerepelt.

For everyone wondering: On Sebastian #Vettel‘s shirt it says „friends“ and „peace“ in Russian. Meaning that the average Russian people are friends – and the war maker is Putin. More info (in German): https://t.co/vk2f8b2Yio #AzerbaijanGP #BakuGP #f1

— Silja Rulle (@SiljaRulle) June 11, 2022