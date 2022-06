Stroll és Vettel eltrafálta a gumifalat, újra Leclerc indulhat az élről

A 24 éves pilóta idénybeli hatodik, pályafutása 15. pole pozícióját szerezte a szombati időmérőn, és sorozatban a negyedik versenyen startolhat az első rajtkockából.

A második helyről a mexikói Sergio Pérez (Red Bull), míg a harmadikról csapattársa, a vb-pontversenyben éllovas és címvédő holland Max Verstappen vághat majd neki a versenynek. A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) egymás után harmadszor kikapott csapattársától, George Russelltől, és csak a hetedik helyről vághat neki a viadalnak.

🚩 RED FLAG 🚩

Stroll has hit the barriers at Turn 2#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/41gz31FQdp

— Formula 1 (@F1) June 11, 2022