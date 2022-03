Kigyulladt autó, Ferrari-dupla, Red Bull-bánat – így rajtolt a Forma-1 szezonja

A Ferrari számára álomszerűen kezdődött a Forma-1 2022-es idénye, ugyanis Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. révén kettős győzelem született a Bahreini Nagydíjon.

A verseny 45 körön keresztül túl sok izgalmat nem hozott, igaz, legalább az az öröm visszatért, hogy több előzést-visszaelőzést láthattak a nézők. Így történt ez az élen is, ahol Leclerc és Max Verstappen ádáz csatát vívott egymással.

A nagy változást az első kieső, Pierre Gasly esete okozta, a francia pilóta hanyatt-homlok menekült autójából, miután az AlphaTauri kigyulladt, és nagyon nehezen tudták eloltani.

A biztonsági autó bejött, kicsit lassan is sikerült eltávolítani a balesetet szenvedett járművet, de az összerázódó mezőny izgalmas utolsó hat köret ígért.

LAP 46/57

Gasly’s race ends – flames coming out of the rear, expertly dealt with by a race marshal

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/uHHArGF5Ht

— Formula 1 (@F1) March 20, 2022