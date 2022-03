Verstappent meglepték az első időmérőn, a Ferrarié a pole

A Forma-1 idénynyitóján, a Bahreini Nagydíj időmérője előtt az volt a kérdés, hogy meg lehet-e verni a címvédő Max Verstappent.

A válasz: igen.

A második és a harmadik szabadedzésen is legjobb holland már a Q2-ben is a leggyorsabb volt, reálisan a Ferrariknak volt esélyük megelőzni őt. Carlos Sainz és Charles Leclerc is előtte volt a hajrában, végül a monacói tudott előtte maradni (ez pályafutása tizedik pole-ja), de Sainz is ott van a harmadik rajtkockában.

A teljesen újjáépített autók közül a Mercedes kissé szenvedősen kezdi 2022-et, Lewis Hamilton az ötödik, George Russell csak a kilencedik helyről indulhat majd a futamon. Valtteri Bottas egy hatodik rajtkockával indított az Alfa Romeónál.

Ami a korábbi szakaszokat illeti, az megepő volt, hogy Daniel Ricciardo már az első etapban kiesett, majd az is, hogy Mick Schumacher elvérzett a Q2-ben, miközben a visszatérő Kevin Magnussen magabiztosan bemasírozott a legjobb tízbe, a dán vágül a hetedik helyről indulhat.

Sebastian Vettel koronavírusos, így kihagyja az év első versenyét, Nico Hülkenberg helyettesíti őt az Aston Martinban.

Az 57 körös futamot vasárnap 16 órától rendezik.