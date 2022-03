Most már hivatalos, hogy nem történt szándékos csalás a Forma-1-es szezonzárón

Miközben a mezőny a szezonnyitó Bahreini Nagydíj időmérőjére készült, a Forma-1 kiadta az évadzáró abu-dzabi versenyről készült jelentését. Azon a futamon a versenyigazgatü, Michael Masi több vitatott döntést is hozott, amik végül ahhoz vezettek, hogy Max Verstappen a gumielőnyt kihasználva megelőzte Lewis Hamiltont és megnyerte a világbajnoki címet.

A jelentés szerint nem történt szándékos csalás, Masit jó szándék vezérelte, ugyanakkor „emberi hibát” követett el, amikor csak a két vb-esélyes közötti lekörözött versenyzőket engedte el.

A döntés azt is jelenti, hogy most már tényleg hivatalos Verstappen világbajnoki címe. A jelentésben nincs meglepetés, ráadásul a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a napokban már változtatott is azon a szabályon, amelynek értelmezését Masi szabadon kezelte, és amely végül a Red Bull holland versenyzőjének győzelméhez vezetett.

Már a jelentés publikálása előtt úgy volt vele egyébként a csapatok többsége, hogy tovább kell lépni abból a versenyből, még maga Toto Wolff is azt nyilatkozta: lapozzunk. Michael Masit leváltották a versenygazgatói posztról idő közben.