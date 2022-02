Gyorsult a Forma-1-es mezőny, egyre meggyőzőbb a Ferrari

A második napon Charles Leclerc bizonyult leggyorsabbnak az idei Forma-1-es előszezonban a barcelonai tesztelések során.

A Ferrari autói már szerdán is jó tempót futottak, majd csütörtökön is az élmezőnyhöz tartoztak. Szerdán egyedül Lando Norris tudott 1:20 idő alatti köridőt hozni, ez a második napra már Leclerc-nek és Pierre Gaslynak is sikerült. Szintén jó időt ment Daniel Ricciardo, de az is nagy izgalmat okozott, hogy a címvédő Max Verstappenhez beugrott honfitársa, az FC Barcelonát erősítő Memphis Depay.

Swapping the pitch for the track ⚽️@FCBarcelona star @Memphis stopped by to say hello to his fellow countryman @Max33Verstappen 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/8A6JoAwyLi

