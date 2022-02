Az első tesztnapot egyértelműen Lando Norris nyerte meg

Nem volt Lando Norrisnál gyorsabb versenyző a Forma-1-es szezon első tesztnapján.

A barcelonai pályán száguldó 16 autó közül ráadásul a McLaren versenyzője az egyik, aki több mint száz kört is megtett szerdán, erre azonban nagy szükség is volt, mivel csapattársa nem gurult ki a pályára. A legtöbb kört Max Verstappen tette meg, aki nem alkotott maradandót, ahogyan a Mercedes sztárpárosa, George Russell és Lewis Hamilton sem. A Ferrari viszont igen közel marad Norris idejéhez.

A nap legérdekesebb fejleménye azonban nem is az időkben rejlett, hanem a Red Bull autójában, a csapat nagyon titkolta, milyen az új autója és az oldaldobozok alján egy nagy vágás látszott.

That’s a lotta laps 😳

Here are the times and trips around @Circuitcat_eng on Day 1 📊#F1 pic.twitter.com/Yh4nl21ddu

— Formula 1 (@F1) February 23, 2022