A Mercedes csapatfőnöke a Hamilton–Verstappen-ütközésről: A fociban ezt taktikai szabálytalanságnak hívják

Daniel Ricciardo végzett az élen a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, a McLaren pedig kettős győzelmet aratott, de futam után az angol csapat sikere mellett a legtöbb szó Max Verstappen és Lewis Hamilton ütközéséről esett.

A futam 26. körében Hamilton bokszkiállás után tért vissza a pályára, és mivel Lando Norris elment mellette, próbálta megőrizni legalább a második helyet, ám Verstappen keményen támadta. A vb-címért hajtó klasszisok csatája végül balesettel végződött, Verstappen autója a levegőbe emelkedett, és Hamilton Mercedesén landolt, és a brit pilótának szerencséje volt, mert a glória megvédte a fejét.

Incident between Hamilton and Verstappen from different angles and slow-mo. #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/0FBliE0EFR

— deni (@fiagirly) September 12, 2021