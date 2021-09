Hamilton és Verstappen egymást ütötte ki az Olasz Nagydíjon

Lewis Hamilton és Max Verstappen összeütközött az Olasz Nagydíj 26. körében, és a vb-címre hajtó mindkét pilóta kiesett ennek következtében.

Hamilton éppen a bokszkiállás után tért vissza a pályára, Lando Norris megelőzte, és a nagy lendülettel érkező Verstappen is támadta, majd a második kanyarban megpróbált elmenni a címvédő mellett, aminek az lett a vége, hogy a két autó összeütközött.

Incident between Hamilton and Verstappen from different angles and slow-mo. #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/0FBliE0EFR

— deni (@fiagirly) September 12, 2021