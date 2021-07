A szabadedzés alapján kiszámíthatatlan, milyen lesz az első Forma-1-es sprintfutam

Max Verstappen volta leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj pénteki szabadedzésén.

Az első silverstone-i gyakorlást nagy várakozás előzte meg, mivel a nap folyamán sor kerül az időmérő futamra is. Az idei szezonban ugyanis sprintfutamokra is sor kerül három helyszínen, ezek közül elsőként a Brit Nagydíjon. Az egyetlen szabadedzésen így aztán ment a taktikázás mindegyik csapatnál, gumikeverékekkel és megtett körök számával.

Végül Verstappent nem tudták megközelíteni, 8 tizedmásodperccel előzte meg Lando Norrist, aki mögött Lewis Hamilton és Charles Leclerc is alig maradt le. Ez alapján nagy csata várható az időmérőn, a mi a szombati sprintfutam sorrendjét határozza meg.

A sprintfutamon 100 kilométert tesz meg a mezőny, vagyis mindössze 17 kört. Előtte még egy szabadedzés lesz, a sprintfutam végeredménye pedig a hagyományos vasárnapi Brit Nagydíj rajtsorrendjét adja meg.

What are your early impressions from Silverstone? 🤔

Here's how the first practice session played out ⬇️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/IwMx8ZvmUA

— Formula 1 (@F1) July 16, 2021