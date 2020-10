Kimi Räikkönen még egy évig biztosan a Forma-1-ben marad

Kezdjük a legfontosabbal:

Kimi Räikkönen még egy évig biztosan a Forma-1-ben versenyez majd.

Mindezt az Alfa Romeo jelentette be pénteken, valamint azt is, hogy a 41 éves finn versenyző mellett másik jelenlegi pilótájával, Antonio Giovinazzival is hosszabbított még egy évet.

Breaking news! 🗞 Kimi and Antonio will stay with the team in 2021 👏 Read the full announcement 📲 https://t.co/MqODTznGuI#AlfaRomeoRacing #ORLEN #SauberMotorsport pic.twitter.com/rtvD2RRTOn — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 30, 2020

Räikkönen 2001-ben debütált a Forma-1-ben, azóta pedig összesen 324 futamon indult el, amivel rekorder. 2007-ben világbajnoki címet nyert a Ferrarival.

Az egyedi atmoszféra, ami jellemzi a csapatot ad nekem extra motivációt, hogy belevágjak a 19. szezonomba. Nem lennék itt, ha nem hinnék a az itteni projektben

– idézte a csapat közleménye Räikkönent, aki abban is bízik, hogy 2021-ben majd előrébb tud lépni a csapat.

The show goes on pic.twitter.com/qVV2acs5Xl — Formula 1 (@F1) October 30, 2020

A 26 éves Giovinazzinak ez a második teljes szezonja az F1-ben, két futamon szerzett pontot az Alfa Romeónak – csapattársa egyszer végzett a top10-ben.

Korábban elterjedt, hogy Mick Schumacher lesz majd az Alfa Romeo egyik versenyzője, de a jelek szerint más tervei vannak vele a Ferrarinak. Alighanem a Haasban kap majd lehetőséget, amellyel szintén együttműködik az olasz csapat.

Kiemelt kép: Rudy Carezzevoli / POOL / AFP