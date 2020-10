Már idén egy Renault-ba pattan Fernando Alonso

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso már 2020-ban száguldozhat a Renault Forma-1-es autójában, tette közzé a francia istálló.

A spanyol pilóta 2021-től lesz majd a csapat versenyzője, azonban a Renault egyik filmforgatási napján már idén egy R20-ast hajt Barcelonában, összesen száz kilométert tesz majd meg. A csapatfőnök, Cyril Abiteboul szerint Alonso úgy veti bele magát a munkába, mint egy éhes cápa.

Yep, we weren’t lying. Here he is, @alo_oficial ready for some install laps around the @Circuitcat_eng. #RSspirit pic.twitter.com/PYWd54tgsg

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 13, 2020