Minden Nico Hülkenberg ellen dolgozott, mégis csodát tett az Eifel Nagydíjon

Van néhány pilóta a Forma-1 történetében, aki valamiért mindig balszerencsés. A 2020-as szezonból nyugodtan mondhatnánk Valtteri Bottast, aki egy defekt miatt pontot sem szerzett a Brit Nagydíjon, miközben csapattársa autóján csak akkor sérült meg az abroncs, amikor már be tudott három kerékkel is gurulni a célba. A finn pechszériája az Eifel Nagydíjon is folytatódott, mivel motorhiba miatt fel kellett adnia a versenyt.

Az elátkozott Forma-1-es pilóta, akinek sosem jön össze Nico Hülkenberg 31 éves és a mezőny egyik legtapasztaltabb versenyzője, egy valami azonban nagyon hiányzik a karrierjéből: egy dobogós helyezés. Németországban közel állt ehhez, de aztán hibázott és kiesett. Lassan már az lesz a kérdés vele kapcsolatban: van-e még helye a Forma-1-ben?

Mégis, ha egy balszerencsés pilótát kéne mondani, legtöbben Nico Hülkenberg nevét dobnák be. A német versenyző A 2010-es újoncévében hiába szerzett pole-t a Williamsszel a Brazil Nagydíjon, végül mégis ejtette őt a csapata, így a Force India tartalékpilótájaként kellett felküzdenie magát. Végül a Renault-val is hosszú éveket töltött a Forma-1-ben és bármennyire is tehetséges pilóta,

egy valami soha nem jött össze: a dobogó.

Ennek ellenére nem kérdés, hogy ügyes autóversenyző, még annak ellenére is, hogy már 182 futamon vett részt, ahol lemaradt a pódiumról. Pedig esélye volt rá, utoljára a 2019-es évadban, a Német Nagydíjon, amikor második és harmadik helyen is állt, végül azonban kicsúszott a 16-os kanyarban és az egész futam gajra ment. Az idegei nem bírták, vagy csak balszerencse? Ezt mindenki döntse el maga.

Noha idén már egyik istállóban sem kapott autót Hülkenberg, az élet mégis úgy hozta, hogy volán mögé ülhetett. Először Sergio Pérez lett koronavírusos a 70. Évforduló Nagydíján, ahol akár össze is jöhetett volna a dobogós hely a gumiháborúban, mivel a harmadik helyről indult, de a rajtnál beragadt, az esély elszállt. Ennek ellenére tisztességesen helytállt, hetedik helyre hozta be a Racing Pointot, ami minimális gyakorlás mellett kiváló produkció.

Nürburgban azonban egészen más helyzet előtt állt Nico Hülkenberg. Ezúttal Lance Stroll dőlt ki betegség miatt, de csak szombaton ugrott be helyette a német pilóta. Ez gyakorlatban annyit tesz, hogy Hülkenbergnek volt egy szabadedzése, hogy a Racing Point másik kocsiját kiismerje. Az első két szabaededzés egyébként is elmaradt a ködös időjárás miatt, vagyis esélytelen lett volna többet gyakorolni, nem csoda, hogy a német versenyző tökutolsó lett az időmérőn.

Hülkenberg azonban bebizonyította, hogy milyen remek autóversenyző is igazából, hiszen mindössze négy megtett körrel a háta mögött, utolsó helyről indulva behozta a Racing Pointot a 4 pontot érő nyolcadik helyre.

Önmagában is elismerésre méltó, de igazán tett is érte a német. Hülkenberg rengeteg megbeszélés és izgalom után alig tudott aludni az Eifel Nagydíj előtt. Ha már így alakult, egész este itta literszámra a kávét és a kormányt tanulmányozta. Kész csoda, hogy a kialvatlan pilóta ilyen teljesítménnyel rukkolt elő. Örült is a csodás versenyzésnek.

Mindennel nagyon elégedett vagyok. A rajtom nem sikerült éppen nagyszerűen, de számítottam rá, az első körben viszont sikerült néhány helyet javítanom. Utána már magamra koncentrálhattam. Megtalálhattam a ritmust az autóval, és a határon autóztam, ráadásul sikerült sokáig húzni azokon az első gumikon, ezért úgy gondolom, hogy a hosszúra nyúlt első etap volt a kulcs a sikeres eredményhez. Nem számítottam rá persze, de hálás vagyok, amiért végül sikerült

– mondta a leintés után Hülkenberg.

A Racing Pointba másodjára beugró német pilóta ugyan most sem került dobogóra, a rajongók gondoskodtak róla, hogy mégis győztesként távozzon Nürburgból, a Forma-1 honlapján megválasztották az Eifel Nagydíj legjobbjának. Legalább ennyi elismerés jár egy olyan sportembernek, mint Nico Hülkenberg.

Eifel Nagydíj, Nürburgring (60 kör, 308,617 km, a pontszerzők) 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:35:49.641 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 4.470 másodperc hátrány

3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 14.613 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 16.070 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 21.905 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 22.766 mp h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.814 mp h.

8. Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 32.596 mp h.

9. Romain Grosjean (francia, Haas) 39.081 mp h.

10. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 40.035 mp h. leggyorsabb kör: Verstappen, 1:28.139 perc (60. kör) pole pozíció: Valtteri Bottas (finn, Mercedes) A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 6 van hátra): versenyzők:

1. Hamilton 230 pont

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Lando Norris (brit, McLaren) 65

7. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 64

8. Leclerc 63

9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Esteban Ocon (francia, Renault) 36

13. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 17

14. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 14

15. Hülkenberg 10

16. Giovinazzi 3

17. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 2

18. Grosjean 2

19. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 csapatok:

1. Mercedes 391 pont

2. Red Bull 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. Alpha Tauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

Kiemelt kép: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP