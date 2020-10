Novemberben eldől, ki vezeti majd a Red Bull autóit

Helmut Marko, a Red Bull istállójának tanácsadója elárulta, november 15-ig döntést hoznak majd a 2021-es pilótákról.

Max Verstappen helye biztos a Red Bullnál, mellette azonban Alexander Albon nagy kérdőjel. A 24 éves versenyzőnek akadtak már meggyőző és nagyon bizonytalan futamai is, ezért nehéz eldönteni, megfelelő segítség-e a csapatnak.

Nem hiszem, hogy bárki képes lenne legyőzni Maxot, a kérdés az, ki tud folyamatosan 3 tizeden belül lenni hozzá képest? Alex a jobb napjain képes rá. Egyértelmű, hogy nem elég egyetlen versenyzővel a bajnoki címért versenyezni, Alex pedig még mindig fiatal, a kérdés inkább, hogy mennyire versenyképes

– idézi Markót az osztrák F1-Insider.

A Red Bull azonban a tartalékcsapatnak számító AlphaTauri párosáról is dönteni akar november 15-ig, itt Pierre Gasly helye elég biztosnak tűnik, de Marko be is dobott két nevet:

„Nyugodtan nevezzük meg a jelölteket, (Sergio) Pérez és (Nico) Hülkenberg.”

A határidőként megszabott Török Nagydíjig a Portugál Nagydíj és az Emilia Romagna Nagydíj is rendelkezésre áll, hogy a pilóták meggyőzzék róla a Red Bull vezetőségét, rájuk van szükség.

