Bottas a legvégén lenyomta Hamiltont, Leclerc lett a meglepetésember

A Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas nyerte a Forma-1-es Eifel Nagydíj időmérőjét.

Lance Stroll végül nem vállalta az időmérőt, így Nico Hülkenberg ugrott be a helyére az egyik Racing Pointban. A német pilótának nem volt könnyű dolga, hogy egyből az időmérőn kellett barátkoznia az autóval és a pályával, és nem is sikerült abszolválnia a Q1-et, utolsó lett, igaz, csak fél másodpercen múlt a továbbjutása.

Rajta kívül Romain Grosjean, George Russell, Nicholas Latifi és Kimi Räikkönen fejezte be az időmérőt a Q1 után. Russell a kiesés ellenére folytatta a sorozatát, vagyis továbbra is elmondhatja, hogy Forma-1-es pályafutása során minden időmérőn elverte aktuális csapattársát.

Az élen Max Verstappen zárt a Red Bull-lal 1.26.319 perces idővel, mögötte pedig a két Mercedes, Bottas és Hamilton végzett az első háromban.

A Q2-ben a közepes keverékű gumikról lágyakra váltó Hamilton 1.25.390-es pályarekorddal átvette a vezetést Verstappentől, és nagy mentést mutatott be Charles Leclerc, aki az etap legvégén autózott ötödik idejével menekült meg a kieséstől.

Nem úszta meg viszont a másik Ferrari-pilóta, Sebastian Vettel, mellette Pierre Gasly, Danyiil Kvjat, Antonio Giovinazzi és Kevin Magnussen ragadt benn a Q2-ben.

A Q3-ban Verstappen 1.25.744-es idővel az élre állt, Hamilton ennél jobbat tudott, de a pole végül Bottasé lett, aki 1.25.269-cel lett a leggyorsabb. A finn 25 századot vert Hamiltonra, ezzel idén harmadszor, pályafutása során tizennegyedik alkalommal lett edzéselső, az időmérő meglepetését pedig Leclerc okozta, aki a negyedik helyről indulhat a futamon.

BREAKING: @ValtteriBottas tames the Nurburgring!

The flying Finn is on pole position from Lewis Hamilton (P2) and Max Verstappen (P3) #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/lAXIIQh5ir

— Formula 1 (@F1) October 10, 2020