Úgy néz ki, mintha feltámadt volna a Ferrari

A várakozásoknak megfelelően a Mercedes volt a leggyorsabb a németországi Eifel Nagydíj harmadik szabadedzésén – a pénteki edzéseket a rossz időjárás miatt nem lehetett megrendezni –, Valtteri Bottas bő egy tizedmásodperccel gyorsabb volt Lewis Hamiltonnál.

Ami viszont szokatlan a szezon eddigi részét figyelembe véve, hogy a két Ferrari elég jó tempót ment, Charles Leclerc lett a harmadik, az egyszer meg is pördülő Sebastian Vettel pedig az ötödik legjobb időt autózta. Kettejük között Max Verstappen zárt.

🏁 FP3 CLASSIFICATION (60/60 MINS) 🏁

The Mercedes duo lead Leclerc after a frantic hour of prep before qualifying!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/wmVZWJjE63

— Formula 1 (@F1) October 10, 2020