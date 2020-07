Elkülönítették az egyik Forma-1-es versenyzőt a koronavírustesztje után

Sergio Pérez, a Racing Point mexikói versenyzője nem jelent meg a csütörtöki sajtónapon a Forma-1 silverstone-i versenye előtt. A helyszínen tartózkodó szakírók közül többen is a Twitteren árulták el az okot:

bizonytalan eredményt hozott a koronavírustesztje, így másodszor is mintát kellett adnia, ám amíg ennek nincs meg az eredménye, addig nem léphet be a pálya területére.

Mindez még nem jelenti azt, hogy elkapta a koronavírust, a Forma-1 protokollja, hogy a többiek biztonsága érdekében ilyen esetben el kell különíteni az érintettet addig, míg nem derül ki egyértelműen, hogy nem fertőződött meg.

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) July 30, 2020