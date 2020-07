Vettel elárulta, melyik csapatnak mondana igent

Sebastian Vettel nem kapott új szerződést a Ferraritól, és az idény végén elhagyja az olasz istállót, úgyhogy most a Forma-1 berkeiben mindenki azt találgatja, jut-e ülés az következő idényben a négyszeres világbajnoknak.

A hétvégi Stájer Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón Vettel elárulta, tárgyalt a Renault-val, amely végül Fernando Alonsót szerződtette.

Miért hívnak vissza egy 39 éves pilótát a Forma-1-be? Fernando Alonso két szezon kihagyása után kész visszatérni a Forma-1-be, de miért éppen őt hívta a Renault?

Egy bizonyos pontig eljutottunk, de onnan nem léptünk tovább. Ahogy az látható, a Renault más irányba indult el, de ez nem változtatott sokat a helyzetemen. A döntés rajtam múlik, de nincs nyomás, nem kell pár nap alatt döntenem, rászánom a szükséges időt

– mondta Vettel, aki azt is elárulta, hogy bár továbbra is hajtja a vágy, hogy versenyezzen, a lehetséges opciók között szerepel a visszavonulás is, valamint az is, hogy szünetet tart.

A német versenyzőt korábbi csapatával, a Red Bull-lal is összehozták már, a felek együttműködése anno nagyon sikeres volt, hiszen az osztrák istállóval szerezte mind a négy vb-címét (2010, 2011, 2012, 2013).

Nagyon erős csapatról beszélünk, vannak emlékeim a múltból, de a Red Bull most is a legjobbak közé tartozik. Hogy mi lenne a válaszom, ha a Red Bull hívna? Ez egy győztes autó. Én pedig azért vagyok itt, hogy versenyezzek, hogy nyerjek, szóval a válaszom valószínűleg igen lenne

– árulta el Vettel.

A Red Bull jelenleg a holland Max Verstappent és a brit születésű thaiföldi Alexander Albon alkalmazza, de a két pilóta közül egyik sem szerzett pontot az idénynyitó Osztrák Nagydíjon. Verstappen alatt bedöglött az autó, míg Albont Lewis Hamilton lökte ki, így csak 13. lett.

Vettel a 10. hellyel egy pontot szerzett, de kemény kritikákat kapott a nemzetközi sajtóban.

Kiemelt kép: Bryn Lennon / POOL / AFP