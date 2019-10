Bottas összetörte autóját, Verstappené a mexikói pole

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A Red Bull holland pilótája pályafutása során másodszor indulhat az első rajtkockából. Jól megy neki a mexikói pályán: tavaly és tavalyelőtt megnyerte ezt a versenyt, szombaton pedig egyedüliként került 1:15 perc alá.

Az időmérőn két Ferrari végzett a második, illetve harmadik helyen azután, hogy ezt megelőzően sorozatban ötször az olasz istállóé volt a pole pozíció. A második időt a monacói Charles Leclerc, a harmadikat a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettel autózta.

A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton – aki a pontversenyben az élen áll – negyedik lett. Mercedeses csapattársa, a finn Valtteri Bottas az utolsó körben, az utolsó kanyarban nekisodródott a pályát övező falnak és lebontotta autója bal felét.

