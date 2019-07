Félbeszakadt a sajtótájékoztató, mert sírva röhögött egy pilóta

Nem titok, hogy a McLaren pilótája, Lando Norris először szerepel a Forma-1-es mezőnyben. A 19 éves brit pilóta nagyon szépen teljesít, kilenc futam alatt 22 pontot szerzett és csapata már szerződést is hosszabbított vele.

A tejes fiú, akire nagy szüksége van a Forma-1-nek Lando Norrisban minden megvan ahhoz, hogy a következő évek egyik sztárversenyzője legyen: gyors és kedvelhető figura, aki életveszély a telefonnal a kezében.

Van még azonban mit tanulnia Norrisnak, többek között arról is, hogy Daniel Ricciardóval veszélyes egy asztalnál ülni. Az ausztrál pilóta mosolya is ragályos már, de a mezőny talán összes pilótáját megnevettette már, a csütörtöki sajtótájékoztatón a McLaren versenyzője is átesett ezen a tűzkeresztségen. A jelek szerint nagyon betalált Ricciardo, a brit pilóta vagy egy percig nem tért magához.

Mint utóbb kiderült, az ausztrál egy nagyon ízléstelen kérdéssel billentette ki Norris lelki egyensúlyából. A 19 éves pilóta ugyanis a bajuszokról és szakállakról kérdezősködött és poénkodott, mire Ricciardo megkérdezte, mi a helyzet odalent?

Kiemelt kép: Dan Istitene/Getty Images