A McLaren már kedden bejelentette jövő évi pilótáit

A Formula-1-es McLaren istálló 2019-ben merészet húzott és Carlos Sainz Jr. mellé egy zöldfülű pilótát, Lando Norrist ültette egyik autójába. Persze ismerték már a képességeit, mivel 2017 óta a csapat tesztpilótája volt, de az idei szezon lett az éles tesztje, ahol prímán bevált.

Norris 22, Sainz 30 pontot gyűjtött kilenc nagydíj alatt, a wokingi csapat pedig annyira elégedett az eredménnyel – és nem mellesleg a negyedik hellyel a konstruktőri bajnokságban – hogy a hazai, Brit Nagydíjra készülve bejelentették, jövőre is ez a páros versenyez majd a McLarenben.

