Egészen mozgalmasra sikerült a Forma-1-es Kanadai Nagydíj szombati időmérője. Már az első szakaszban meglepetés volt Kimi Räikkönen kiesése, de a legmeghökkentőbb tény, hogy Q2-ben Max Verstappen is kiesett. Persze még mindig jobban járt, mint Kevin Magnussen, aki szintén a második szakaszban darabokra törte az autóját a Bajnokok Falánál.

A törmelékek eltakarítása miatt az edzés a tervezetthez képest 25 perccel később ért véget. A harmadik szakasz elején Valtteri Bottas megpördült, és bár korrigálni tudott, a folytatásban sem teljesített hibátlan kört, így csupán hatodik lett.

Sebastian Vettel nyerte az időmérőt, a Ferrari négyszeres világbajnoka mögött a címvédő és a pontversenyben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, végzett, Charles Leclerc pedig a harmadik leggyorsabb időt autózta. A meglepetéseknek hála szintén második sorból rajtolhat Daniel Ricciardo, először, mióta a Renault-hoz igazolt.

Az idény hetedik futama, a 70 körös Kanadai Nagydíj vasárnap 20.10-kor kezdődik.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A red letter day for Seb, and a new track record#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/2KlCseEV1x

— Formula 1 (@F1) 2019. június 8.