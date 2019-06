Kigyulladt edzés közben egy Forma-1-es autó

A Ferrari pilótái voltak a leggyorsabbak a Forma-1-es Kanadai Nagydíj harmadik szabadedzésén szombaton, de nem ezen aggódott az észak-amerikai közönség. Történt ugyanis, hogy a kanadai Lance Stroll autója kigyulladt a gyakorlás közben, nagy füstölés közepette gurult ki a bokszutcába.

Lance Stroll’s FP3 goes up in flames 😖#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/TsiAgIjdE6

— Formula 1 (@F1) 2019. június 8.