A Kínai Nagydíj élőben

Pierre Gasly és Brendon Hartley egymásnak ütközött, a Toro Rosso így a maradék esélyét is elszúrta a pontszerzésre. A 30. kör tájékán Charles Leclerc is a kavicságyba csúszott, így abból is jutott a pályára. A Red Bullosok azonnal kijöttek friss gumikért, a Mercedes és a Ferrari inkább pozíciót tartott.