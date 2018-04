Hamilton Verstappenről: Micsoda pöcsfej

Vasárnap Lewis Hamilton a kilencedik helyről rajtolva a harmadik lett a Forma-1 Bahreini Nagydíján, viszont már rögtön a futam elején necces szituációba került, amikor a Red Bull-os Max Verstappen megelőzte. A holland aztán defektet kapott agresszív előzése közben, majd a harmadik körben feladni kényszerült a versenyt.

A pódiumszobában volt a három dobogós (Sebastian Vettel nyert, Valtteri Bottas lett a második), amikor visszajátszották a történteket. Ekkor csúszott ki Hamilton száján Verstappennel kapcsolatban, hogy:

Micsoda pöcsfej!

A sajtótájékoztatón aztán arról beszélt, hogy indokolatlannak és buta húzásnak ítélte Verstappen előzését. Szerinte a versenyzőknek ennél jobban kellene tisztelniük egymást.

Az előzés:

Vettel is szót kért, ő azt mondta, bármit is tett Hamilton, meg kell védenie. A focit hozta fel példaként, hogyha ott a játékosok orra alá dugnák egyből a mikrofonokat, ott is lehetne cifrákat hallani. A német szerint teljesen normális, ha érzelmesen reagálnak bizonyos helyzetekre.

Nyitókép: Lars Baron/Getty Images