Még hogy unalmas a Forma-1

A nemzetközi sajtó mindenekelőtt Sebastian Vettelt, a Ferrari német pilótáját dicsérte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj másnapján, miután a négyszeres világbajnok a szezon második futamát is megnyerte. Arról nem nagyon esett szó, hogy csapattársa, Kimi Räikkönen amiatt esett ki, mert elütötte a saját szerelőjét.

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport: „Vannak győzelmek, amelyeket joggal nevezhetünk varázslatosnak. Vettel sikere mintha egyenesen a nagy mágus, David Copperfield varázsdobozából ugrott volna elő. Seb repülő szőnyeggé változtatta a Ferrariját, és egy álomvilágba suhant vele.”

La Repubblica: „Vettel megmutatta, hogy a fantázia, merészség, bátorság és kockázat nevű kiegészítő motorokkal hogyan lehet nyerni. A híres emberi tényező a legszebb technológia.”

Anglia:

BBC: „Vettel mesterien versenyzett, hárította a mercedeses Valtteri Bottas támadásait és végül megnyerte a körömrágásig izgalmas futamot.”

The Telegraph: „Vettel más stratégiát választott, mint a Mercedesek, de a kevésbé terhelhető gumijain is elsőként ért célba. Így is fél másodpercet vert Bottasra, és eddig százszázalékos idén.”

Daily Mail: „Még hogy unalmas! Az F1 ismét egy hallatlanul izgalmas versennyel szegült szembe a megjósolt és fenyegető unalomba fulladással. Vettel olyan kerekekkel győzött, amelyek alig voltak vastagabbak egy papírzsebkendőnél.”

Ausztria:

Der Standard: „Taktikai krimi lett a szahíri futamból. A Mercedes egykiállásos taktikát választott, nagy nyomás alá helyezve a vezető Vettelt. Ausztráliához hasonlóan azonban ezúttal sem jött be a számítása.”

Spanyolország:

El País: „Az F1 megkapta, amire sürgősen szüksége volt: az akciót. A megjósolhatatlan forgatókönyv végén azonban ugyanaz állt, mint Melbourne-ben: Vettel nyert, a Mercedes pedig ismét megrendült.”

Sport: „Vettel felizzította a vb-t. A szezon előtt mindenki arról beszélt, hogy Hamilton kényelmes sétagaloppban szerzi meg ötödik vb-címét, Vettel azonban 200. futamán nemcsak 49. győzelmét és negyedik bahreini diadalát gyűjtötte be, hanem egyszersmind jelezte, hogy a Ferrari nem statisztaszerepben képzeli el az idényt.”

Mundo Deportivo: „Vettel ismét világbajnok akar lenni, és vasárnap bebizonyította, hogy fel tudja venni a versenyt a Mercedesekkel – nemcsak a futamon, hanem az időmérőn is.”

As: „Ha jó kocsija van, akkor Vettelre mindig lehet számítani. Hibátlanul versenyzett Szahírban, még ha meg is szenvedett az utolsó körökben.”

Marca: „Vettel buli-üzemmódban. Úgy tűnik, a Ferrari komolyan veszi ezt az évet, bár végül is a tavalyi szezon is hasonlóan indult.”

El Mundo: „A történelem megismételte magát Bahreinben. Vettelé lett a glória, Bottas pedig pórul járt, a németnek ezúttal is csak egy támadást kellett kivédenie a finn részéről.”

Franciaország:

L’Equipe: „Nem sok hiányzott Bottas ezüstnyilának a győzelméhez. A hajrában a felzárkózó finn alaposan ráijesztett Vettelre, de nemcsak ez ronthatta el kissé a Ferrari-ünnepet. Kimi Räikkönen kiállásánál ugyanis egy szerelő súlyosan megsérült, Räikkönennek pedig a harmadik helyről ki kellett állnia.”

Svájc:

Blick: „Vettel, a mágus 39 körön át koptatta a lágy gumikat a célig, ezt a gyártó Pirelli előzőleg lehetetlennek tartotta. A tojástánc eredményes volt.”

Végeredmény, Bahreini Nagydíj, Szahír (57 kör, 308,238 km, a pontszerzők) 1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:32:01.940 óra

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 0.699 másodperc hátrány

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 6.512 mp h.

4. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 1:02.234 perc h.

5. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:15.046 p h.

6. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:39.024 p h.

7. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1 kör h.

8. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1 kör h.

9. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 1 kör h.

10. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h. pole pozíció: Vettel A vb-pontversenyek állása 2 futam után (még 19 van hátra): pilóták:

1. Vettel 50 pont

2. Hamilton 33

3. Bottas 22

4. Alonso 16

5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 15

6. Hülkenberg 14

7. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 12

8. Gasly 12

9. Magnussen 10

10. Max Verstappen (holland, Red Bull) 10

11. Vandoorne 6

12. Ericsson 2

13. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1

14. Ocon 1 csapatok:

1. Ferrari 65 pont

2. Mercedes 55

3. McLaren 22

4. Red Bull 20

5. Renault 15

6. Toro Rosso 12

7. Haas 10

8. Sauber 2

9. Force India 1

