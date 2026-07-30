A high-tech és a gyógyszeripar területén is együttműködne Magyarország és Bajorország

A csütörtöki találkozót követően Markus Söder bajor miniszterelnök az Instagramon azt írta, hogy véget érhet Magyarország és Bajorország kapcsolataiban az elmúlt évek „jégkorszaka”. A CSU politikusa hozzátette, nagy öröm számára, hogy Magyarország visszatért Közép-Európába, és újra lehetőség nyílik a stratégiai partnerség elmélyítésére.

Söder hangsúlyozta, hogy Bajorország és Magyarország hagyományosan szoros történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápol, ezért különösen fontosnak tartja az együttműködés újraindítását.

Gazdaság, technológia és autóipar a fókuszban

Az MTI összefoglalója szerint a tárgyalások középpontjában a high-tech iparágak, a mesterséges intelligencia, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a gyógyszeripar és a védelmi ipar álltak.

Mindkét fél kiemelte, hogy Bajorország és Magyarország egyaránt erős autóipari központnak számít Európában. Markus Söder szerint az Európai Uniónak technológiai nyitottságra, kevesebb bürokráciára és versenyképesebb gazdasági környezetre van szüksége, miközben a korszerű belső égésű motorok jövőjét sem szabad kizárni.

Magyar Péter ugyancsak hangsúlyozta: a magyar és a bajor autóipar nem riválisként, hanem partnerként tekinthet egymásra. Szerinte Európának az ellátási láncok megerősítésével és a magas hozzáadott értékű termelés támogatásával kell javítania versenyképességét.

Több bajor beruházást vár a kormány

A magyar miniszterelnök közölte, hogy Bajorország Magyarország legfontosabb német tartományi gazdasági partnere. Jelenleg legalább 140 bajor vállalat működik Magyarországon, amelyek mintegy 57 ezer embernek adnak munkát.

Magyar Péter azt mondta, a kormány célja olyan átlátható és korrupcióellenes gazdasági környezet kialakítása, amely további befektetéseket vonz. Jelezte, hogy az Audi, a Mercedes és a BMW vezetőivel is folyamatosak az egyeztetések, és új fejlesztések előkészítése zajlik.

Kiemelte a debreceni BMW-gyár gyors felfutását is, amely már 50 ezer járművet gyártott Magyarországon és Magyar Péter azt is mondta, nemcsak az autóiparról lehet beszélni, a Siemens-szel is tárgyalnak.

Közös álláspont Európa jövőjéről

A felek szerint számos uniós kérdésben hasonló álláspontot képviselnek. Egyetértenek a kohéziós politika és a közös agrárpolitika fontosságában, illetve abban, hogy Európának a globális verseny kihívásaira pragmatikus válaszokat kell adnia.

Magyar Péter úgy fogalmazott: a kontinensnek nem elzárkóznia kell Kínától, hanem egy átgondolt, európai szintű stratégia mentén kell együttműködnie a világgazdaság meghatározó szereplőivel.

Történelmi kapcsolatokra építenének

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarországot és Bajorországot több mint ezeréves kapcsolatok kötik össze, amelyek Szent István és Gizella házasságáig nyúlnak vissza. Emellett az 1989-es rendszerváltás időszakát is a két ország közös történetének meghatározó pontjaként említette.

A találkozó végén Magyar Péter meghívta Markus Södert és a CSU vezetőit az 1956-os forradalom 70. évfordulójának magyarországi rendezvényeire, a miniszterelnök pedig meghívást kapott Münchenbe.