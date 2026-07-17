Tízezrek követelik a francia-spanyol vb-elődöntő csalás nélküli újrajátszását

Vajon Lamine Yamal kezezett Lucas Digne szabálytalansága előtt? Ezt lassan közel százezer francia szurkoló így gondolja a július 14-i, keddi Franciaország-Spanyolország (0-2) világbajnoki elődöntő után.

Legalábbis tízezrek írták alá azt a petíciót, amelyben azt követelik, hogy a csalás miatt ismételjék meg mérkőzést

Mielőtt Spanyolországnak tizenegyeset ítéltek, Lamine Yamal kézzel ért a labdához. Franciaországnak nem kellett volna bekapnia az első gólt, amely teljesen megváltoztatta a mérkőzés alakulását. A sportot a szabályok szerint kell játszani, és ezeket a szabályokat nem tartották be

– olvasható a petíció oldalán.

A kommentelők közül volt, aki azt írta, „játsszátok újra a meccset csalás nélkül!!!”, egy másik felhasználó szerint

A bíró igazságtalan volt Franciaországgal szemben, ez nem méltó egy világbajnoksághoz!

Ugyanakkor a L’Équipe-nek nyilatkozó két korábbi FIFA-játékvezető, Said Ennjimi és Bruno Derrien megerősítte Ivan Barton bíró és a VAR döntését, mondván,

Yamal testtartása természetes volt, a karja közel volt a testéhez, ezt nem lehetett büntetőnek befújni.

A mérkőzést végül Spanyolország 2-0-ra megnyerte, és készülhet a vasárnapi, Argentína elleni döntőre.