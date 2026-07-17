foci vb 20262026-os fifa-világbajnokságújrajátszáspetíció
Foci foci vb 2026

Tízezrek követelik a francia-spanyol vb-elődöntő csalás nélküli újrajátszását

ARLINGTON, TEXAS - JULY 14: Lamine Yamal #19 of Spain is fouled in the box for a penalty by Lucas Digne #3 of France during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. Shaun Botterill/Getty Images/AFP
Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Lamine Yamal és Lucas Digne összecsapása döntő momentum volt
24.hu
2026. 07. 17. 03:33
ARLINGTON, TEXAS - JULY 14: Lamine Yamal #19 of Spain is fouled in the box for a penalty by Lucas Digne #3 of France during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. Shaun Botterill/Getty Images/AFP
Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Lamine Yamal és Lucas Digne összecsapása döntő momentum volt
Francia szurkolók petíciót indítottak a világbajnoki elődöntő megismétlését követelve, mert úgy vélik, hogy Lamine Yamal nem kezezett Lucas Digne szabálytalansága előtt, így a 22. percben megadott tizenegyest már nem lett volna szabad megadni a spanyoloknak.

Vajon Lamine Yamal kezezett Lucas Digne szabálytalansága előtt? Ezt lassan közel százezer francia szurkoló így gondolja a július 14-i, keddi Franciaország-Spanyolország (0-2) világbajnoki elődöntő után.

Legalábbis tízezrek írták alá azt a petíciót, amelyben azt követelik, hogy a csalás miatt ismételjék meg mérkőzést

Mielőtt Spanyolországnak tizenegyeset ítéltek, Lamine Yamal kézzel ért a labdához. Franciaországnak nem kellett volna bekapnia az első gólt, amely teljesen megváltoztatta a mérkőzés alakulását. A sportot a szabályok szerint kell játszani, és ezeket a szabályokat nem tartották be

olvasható a petíció oldalán.

A kommentelők közül volt, aki azt írta, „játsszátok újra a meccset csalás nélkül!!!”, egy másik felhasználó szerint

A bíró igazságtalan volt Franciaországgal szemben, ez nem méltó egy világbajnoksághoz!

Ugyanakkor a L’Équipe-nek nyilatkozó két korábbi FIFA-játékvezető, Said Ennjimi és Bruno Derrien megerősítte Ivan Barton bíró és a VAR döntését, mondván,

Yamal testtartása természetes volt, a karja közel volt a testéhez, ezt nem lehetett büntetőnek befújni.

A mérkőzést végül Spanyolország 2-0-ra megnyerte, és készülhet a vasárnapi, Argentína elleni döntőre.

Kapcsolódó
A spanyolok ünneplése.
A spanyol válogatott olyan magabiztosan vonult döntőbe, hogy szurkolói olléztak a franciák ellen
Megdöbbentően simán nyert az Európa-bajnok az elődöntőben.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Izgalmas manchesteri fejtörő: 100 milliós sztárral vagy brusztolós játékosokkal kellene pótolni Casemirót?

Friss

Népszerű

Összes
Az Igazságügyi Minisztérium épülete az V. kerületi Nádor utcában 2026. június 15-én.
19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek Orbán igazságügyi miniszterei
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik