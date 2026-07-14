Szenegáli meglepetés: tíz éven át egy nőgyógyász volt a futballválogatott orvosa

Abdoulaye Fall, a Szenegáli Labdarúgó Szövetség elnöke mindenkit meglepett, amikor két héttel azután, hogy a válogatott kiesett Belgium ellen a legjobb 32 között a világbajnokságon, egy sajtótájékoztatón elárult egy kínos titkot.

„A válogatott vezető orvosának nem volt megfelelő tudományos háttere ahhoz, hogy támogassa sportolóinkat” – mondta az újságíróknak.

Sajnos későn fedeztem fel, hogy Fédior doktor a képzettségét tekintve nőgyógyász. A játékosok nem voltak meggyőződve arról, hogy fel kellene keresniük probléma esetén

– mondta.

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Hogy ez hogyan fordulhatott el, nem tudni, mindenesetre a szenegáli szurkolók körében óriási felháborodást váltott ki, hiszen Abdourahmane Fédior 10 évig volt a válogatott orvosa, mielőtt a szövetség a világbajnokság után felbontotta a szerződését.

Egy vasárnapi tv-műsorban az is kiderült, hogy a vb-küldöttség szakácsát szexuális zaklatás miatt haza kellett küldeni, bár ezt Abdoulaye Saydou Sow, a szenegáli szövetség főtitkára azzal próbálta elütni, hogy a szenegáli szokások és az Egyesült Államokban hatályos normák közötti felfogásbeli különbségek miatt félreértésről lehetett szó.