Tóth Balázs az év legjobbja lett a Blackburnben, de nem teljesen elégedett magával

Szendrei Norbert (b) és Tóth Balázs újságíróknak nyilatkozik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. május 26-án. A magyar válogatott június 5-én Finnország ellen a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban játszik barátságos mérkőzést.
2026. 05. 26. 18:24
Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers játékosa megtisztelőnek tartja, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány már első számú kapusként számít rá a magyar labdarúgó-válogatottban.

„Megtisztelő a kapitány bizalma, hogy első számú kapusként számít rám, de sosem tekintek úgy rá, hogy biztos lenne a helyem a kezdőcsapatban” – mondta a Telki Edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, nem tartja magát öregnek, de a két fiatal kapusé a jövő, ezért Pécsi Ármint és Yaakobishvili Áront is segíti, amiben tudja.

Az MTI kérdésére kiemelte, hogy május elején kapott két hét szünetet a megterhelő angliai idényét követően, és egy mexikói nyaralással próbált regenerálódni.

„A második héten már hiányzott a futball, szóval szerintem sikerült kipihennem magam” – felelte, majd kitért a Blackburnben nyújtott teljesítményére is, elvégre csapattársai a keret legjobbjának választották meg.

Teljesen azért nem vagyok elégedett a teljesítményemmel, tudok sokkal jobban is játszani, de azon leszek, hogy a következő szezonban ezt megmutassam.

Szendrei felszabadultan teljesítene

A sajtótájékoztatón Szendrei Norbert is részt vett, a Zalaegerszeg 26 éves középpályása először kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

„Nagyon örültem a kapitány döntésének, a keretből a játékosok nagy részét ismerem, szóval azt várom magamtól, hogy az edzéseken felszabadultan tudjak teljesíteni” – fogalmazott, majd kitért a tíz napja befejeződött klubszezonra is.

Kisebb negatív érzéssel ért véget az idény, mert elveszítettük a Magyar Kupa-döntőt, a bajnokságban pedig végül a negyedik helyről is lemaradtunk, de amint megérkeztem a válogatotthoz, ezek az érzések enyhültek bennem

– tette hozzá.

A magyar válogatott jövő pénteken 19.45-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánnal játszik a debreceni Nagyerdei Stadionban 19 órától.

