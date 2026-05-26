Tóth Balázs az év legjobbja lett a Blackburnben, de nem teljesen elégedett magával

„Megtisztelő a kapitány bizalma, hogy első számú kapusként számít rám, de sosem tekintek úgy rá, hogy biztos lenne a helyem a kezdőcsapatban” – mondta a Telki Edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, nem tartja magát öregnek, de a két fiatal kapusé a jövő, ezért Pécsi Ármint és Yaakobishvili Áront is segíti, amiben tudja.

Az MTI kérdésére kiemelte, hogy május elején kapott két hét szünetet a megterhelő angliai idényét követően, és egy mexikói nyaralással próbált regenerálódni.

„A második héten már hiányzott a futball, szóval szerintem sikerült kipihennem magam” – felelte, majd kitért a Blackburnben nyújtott teljesítményére is, elvégre csapattársai a keret legjobbjának választották meg.

Teljesen azért nem vagyok elégedett a teljesítményemmel, tudok sokkal jobban is játszani, de azon leszek, hogy a következő szezonban ezt megmutassam.

Szendrei felszabadultan teljesítene

A sajtótájékoztatón Szendrei Norbert is részt vett, a Zalaegerszeg 26 éves középpályása először kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

„Nagyon örültem a kapitány döntésének, a keretből a játékosok nagy részét ismerem, szóval azt várom magamtól, hogy az edzéseken felszabadultan tudjak teljesíteni” – fogalmazott, majd kitért a tíz napja befejeződött klubszezonra is.

Kisebb negatív érzéssel ért véget az idény, mert elveszítettük a Magyar Kupa-döntőt, a bajnokságban pedig végül a negyedik helyről is lemaradtunk, de amint megérkeztem a válogatotthoz, ezek az érzések enyhültek bennem

– tette hozzá.

A magyar válogatott jövő pénteken 19.45-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánnal játszik a debreceni Nagyerdei Stadionban 19 órától.