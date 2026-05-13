Bravúros győzelemmel menekül a kiesés elől a Sevilla

A bronzérem megszerzésére esélyes hazaiak a huszadik percben már két góllal vezettek, de a vendégek még a szünet előtt egyenlítettek, majd a 72. percben a nigériai Akor Adams idénybeli tizedik góljával átvették a vezetést.

Győzelmével az ötszörös Európa-liga- és kétszeres UEFA-kupa-győztes Sevilla a tizedik helyre lépett előre, de így is csak négy ponttal távolodott el a 18., már kiesést eredményező pozíciótól.

Az Espanyol szintén közvetlenül a kiesőzóna előtt szerénykedett, de a nemzetközi kupaindulásért hajtó Athletic Bilbao 2-0-s legyőzésével kissé közelített a középmezőnyhöz.

A Barcelona, amely a címvédését vasárnap biztosította be, 1-0-ra kikapott a kiesés ellen küzdő Alavés vendégeként. Győzelmével a hazai csapat az utolsó előttiről a 15. helyre lépett előre a tabellán, de így is csak egy pontra távolodott el a kiesőzónától.

Pontazonosság esetén a spanyol élvonalban az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

La Liga, 36. forduló Villarreal – Sevilla 2-3 (2-2)

gól: Moreno (13.), Mikautadze (20.), illetve Oso (36.), Salas (45+2.), Adams (72.) Espanyol – Athletic Bilbao 2-0 (0-0)

gól: Milla (69.), García (90+2.) Alavés – Barcelona 1-0 (1-0)

gól: Diabate (45+1.) Getafe – Mallorca 3-1 (2-0)

gól: Satriano (14., 41.), Romero (63.), illetve Mascarell (66.) Az állás:

1. FC Barcelona 36 30 1 5 91-32 91 pont – már bajnok

2. Real Madrid 35 24 5 6 70-33 77

3. Villarreal 36 21 6 9 67-43 69

4. Atlético Madrid 36 20 6 10 60-39 66

5. Betis 36 14 15 7 56-44 57

6. Celta Vigo 36 13 11 12 51-47 50

7. Getafe 36 14 6 16 31-37 48

8. Real Sociedad 35 11 11 13 54-55 44 – kupagyőztesként Európa Liga

9. Athletic Bilbao 36 13 5 18 40-53 44

10. Sevilla 36 12 7 17 46-58 43

11. Rayo Vallecano 35 10 13 12 36-42 43

12. Osasuna 36 11 9 16 43-47 42

13. Valencia 35 11 9 15 38-50 42

14. Espanyol 36 11 9 16 40-53 42

15. Alavés 36 10 10 16 42-54 40

16. Elche 36 9 12 15 47-56 39

17. Mallorca 36 10 9 17 44-55 39

18. Levante 36 10 9 17 44-59 39

19. Girona 35 9 12 14 37-52 39

20. Oviedo 35 6 11 18 26-54 29 – kiesett