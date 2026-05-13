Bravúros győzelemmel menekül a kiesés elől a Sevilla

A bronzérem megszerzésére esélyes hazaiak a huszadik percben már két góllal vezettek, de a vendégek még a szünet előtt egyenlítettek, majd a 72. percben a nigériai Akor Adams idénybeli tizedik góljával átvették a vezetést.
Győzelmével az ötszörös Európa-liga- és kétszeres UEFA-kupa-győztes Sevilla a tizedik helyre lépett előre, de így is csak négy ponttal távolodott el a 18., már kiesést eredményező pozíciótól.
Az Espanyol szintén közvetlenül a kiesőzóna előtt szerénykedett, de a nemzetközi kupaindulásért hajtó Athletic Bilbao 2-0-s legyőzésével kissé közelített a középmezőnyhöz.
A Barcelona, amely a címvédését vasárnap biztosította be, 1-0-ra kikapott a kiesés ellen küzdő Alavés vendégeként. Győzelmével a hazai csapat az utolsó előttiről a 15. helyre lépett előre a tabellán, de így is csak egy pontra távolodott el a kiesőzónától.
Pontazonosság esetén a spanyol élvonalban az egymás elleni eredmények rangsorolnak.
La Liga, 36. forduló
Villarreal – Sevilla 2-3 (2-2)
gól: Moreno (13.), Mikautadze (20.), illetve Oso (36.), Salas (45+2.), Adams (72.)
Espanyol – Athletic Bilbao 2-0 (0-0)
gól: Milla (69.), García (90+2.)
Alavés – Barcelona 1-0 (1-0)
gól: Diabate (45+1.)
Getafe – Mallorca 3-1 (2-0)
gól: Satriano (14., 41.), Romero (63.), illetve Mascarell (66.)
Az állás:
1. FC Barcelona 36 30 1 5 91-32 91 pont – már bajnok
2. Real Madrid 35 24 5 6 70-33 77
3. Villarreal 36 21 6 9 67-43 69
4. Atlético Madrid 36 20 6 10 60-39 66
5. Betis 36 14 15 7 56-44 57
6. Celta Vigo 36 13 11 12 51-47 50
7. Getafe 36 14 6 16 31-37 48
8. Real Sociedad 35 11 11 13 54-55 44 – kupagyőztesként Európa Liga
9. Athletic Bilbao 36 13 5 18 40-53 44
10. Sevilla 36 12 7 17 46-58 43
11. Rayo Vallecano 35 10 13 12 36-42 43
12. Osasuna 36 11 9 16 43-47 42
13. Valencia 35 11 9 15 38-50 42
14. Espanyol 36 11 9 16 40-53 42
15. Alavés 36 10 10 16 42-54 40
16. Elche 36 9 12 15 47-56 39
17. Mallorca 36 10 9 17 44-55 39
18. Levante 36 10 9 17 44-59 39
19. Girona 35 9 12 14 37-52 39
20. Oviedo 35 6 11 18 26-54 29 – kiesett