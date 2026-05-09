Liverpoolban szakadt meg a Chelsea katasztrofális sorozata

Villámrajtot vett a Liverpool, mert a hatodik percben azonnal megszerezte a vezetést, miután egy szabadrugást követően Ryan Gravenberch lőtt a léc alá. Percekkel később Virgil van Dijkhoz eljutott egy ívelés, aki egyből kapura belsőzte a labdát, de picit léc fölé lőtt.

Ezt követően apránként vette át az irányítást a Chelsea – vagy éppen azt is mondhatnánk, a Liverpool adta át a kezdeményezés lehetőségét. Ennek végül meg is lett az eredménye, Enzo Fernandez tekert középre egy szabadrúgást, amibe végül senki sem ért bele. A jobb kapufáról befelé pattanó labdával egyenlítettek a vendégek.

Lesgólok, rohanás, feszültség

Térfélcsere után újabb csavar jöhetett volna, mert Cole Palmer már a 49. percben betalált. A támadás alapjául szolgáló indítás pillanatában viszont Marc Cucurella lesről indult, így végül a VAR segítségével érvénytelenítette a játékvezető a találatot. Beindult viszont a mérkőzés, nagy rohanásba kezdtek a csapatok, mert érezték, hogy be lehet húzni ezt a meccset.

Craig Pawson játékvezető a kelleténél talán jobban hagyta is a kemény játékot, egyszer-kétszer úgy tűnt, kicsúszhat a kezéből a meccs. Ez végül nem történt meg, a hazaiak pedig kis híján vezetést is szereztek, de Curtis Jones hiába passzolt a hálóba, Cody Gakpo lesről fejelte vissza neki a labdát.

Szoboszlai Dominik is sokat próbálkozott, egy alkalommal Jörgensen hárított nagyot, nem sokkal később már a kapufa segítette ki. Kerkez Milos is végig pályán volt, egy óriási becsúszó szereléssel is kitűnt, jól szerepeltek a magyarok.

Pfújoltak a szurkolók

Nem volt könnyű napja Arne Slot vezetőedzőnek, mert először a 67. percben pfújolták őt a liverpooliak, mert Alexander Isak beállásakor nem Gakpo jött le, hanem a lelkesen játszó Rio Ngumoha. Lefújás után is nagyon sokan kifütyültök, pfújolták a látottakat, egyértelműen elégedetlen volt a közönség a látottakkal.