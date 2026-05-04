Kérdőívet indítanak Magyar Péterék a Tisza Szigetek jövőjéről

24.hu
2026. 05. 04. 09:08
Varga Jennifer / 24.hu

Több részes kérdőívet indít szerdától a Tisza Párt az applikációján keresztül, hogy döntsenek róla, mi legyen a sorsa a Tisza Szigeteknek a kormányváltás után – jelentette be hétfőn közzétett videójában a kormánybiztosnak felkért Radnai Márk.

Radnai azt mondta, nem elég kormányt váltani, működtetni is kell a demokráciát, meg kell tanulni a cselekvés kultúráját és ebben a szigetek kulcsszerepet játszanak.

A kampány véget ért, most kezdődik az építkezés. Ezt nem felülről fogjuk megmondani, hanem mi közösen fogjuk megalkotni.

Ezért szerdától elindítanak egy kérdőívet a Tisza Világ applikációban, amiben a Tisza Szigetek tagjai elmondhatják, hogyan képzelik el a jövőt.

„Ez lesz a Tisza Szigetek első lépése egy valódi részvételi működés felé” – mondta Radnai Márk.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az „emberséges és működő Magyarországért” felelős kormánybiztos lesz. Ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök jelentette be szombaton.

És létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet.

