Szíven szúrtak egy apát a kétéves gyermeke előtt

Emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé a Zala Vármegyei Főügyészség azt a nagykanizsai férfit, aki tavaly szeptemberben a saját lakásában szúrta le a gyermeke meglátogatására érkező ismerősét.

A 60 éves férfi és élettársa, valamint annak lánya két kiskorú gyermekével éltek együtt egy nagykanizsai lakásban. A vádlott egy idő után egyre rosszabbul tűrte, hogy a különböző apától származó két gyermeket a két férfi rendszeresen az ő otthonukban látogatja. Emiatt eléggé feszült viszony alakult ki a 60 éves férfi és a két gyermek édesapja között.

Gyilkosság

Az ominózus nap a két éves gyermek édesanyja és 30 éves édesapja közösen fesztiváloztak a városban, majd a kora esti órákban hazatértek a lakásba, ahol terhelt a nap folyamán elfogyasztott alkohol hatására ittas állapotban tartózkodott.

Amikor a házigazda meglátta a kisgyerek apját kiment a konyhába, ahol magához vett egy kést és egy húsvillát, amivel először a nő felé hadonászott, majd oldalba és szíven szúrta vele a férfit. Az áldozat a szúrástól összeesett és meghalt. Ezután a férfi kiment a konyhába és késsel és húsvillával a kezében leült a konyhába, a nő pedig értesítette a mentőket.

Az elkövető beismerte a bűnösségét és idegességével magyarázta a tettét az elfogása után. Az ügyészség emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.