„192 centi magas vagyok, nem férek el egy szennyeskosárban” – az eltiltott Bayern-edző nem akarja lemásolni Mourinho őrült mutatványát

Kompany helyett egyik segítője, Aaron Danks meccsel van, és az edző azt mondja, a pontrúgás-specialista Danks kellően tapasztalt, úgyhogy százszázalékosan megbízik benne.

Kompany a hétfői edzésen még jelen volt, ám a keddi meccs előtt és alatt nem léphet be a csapat öltözőjébe, és nem ülhet le a kispadra sem. Az elődöntő első meccsét felvezető sajtótájékoztatón előkerült José Mourinho esete: a portugál edző 2005-ben szintén a Bayern ellen töltötte eltiltását, de kijátszotta a szabályokat, és ott volt az öltözőben, mikor akkori csapata, a Chelsea megérkezett,

majd úgy bújt el az őt kereső UEFA-ellenőrök elől, hogy elrejtőzött egy szennyeskosárban.

„192 centi magas vagyok, nem férek el egy szennyeskosárban” – zárta ki Kompany azt az eshetőséget, hogy lemásolná Mourinho mutatványát.

Fergeteges fordítással hangolt a Bayern a párizsi csatára

A Bayern már bebiztosította a bajnoki címet, épp ezért Kompany pihentette a legnagyobb sztárjait a Mainz elleni hétvégi bajnokin, ám az ellenfél a félidőben 3-0-ra vezetett – márpedig a müncheniek sosem álltak ilyen rosszul a 21. században egy bajnokin az első felvonás után. Kompany be is küldte Harry Kane-t és Michael Olisét, majd később Jamal Musialát is, akik mind főszeret játszottak abban, hogy a Bayern végül 4-3-ra fordított.

A Bayern edzője a PSG elleni első meccsen sérülés miatt Lennart Karlra, Serge Gnabryra és Raphael Guerreiróra sem számíthat, míg a másik oldalon Luis Enrique a legerősebb csapatát küldheti pályára.

A 21 órakor kezdődő mérkőzést az RTL+-on lehet követni, a 24.hu-n pedig folyamatosan frissülő online tudósításban számolunk be az összes fontos momentumról.