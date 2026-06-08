Nemcsak a zöldalmán csúszott el a fagyissal balhézó nő

Kilencven nap elzárásra ítélte az Esztergomi Járásbíróság azt a nőt, aki bántalmazta egy társával együtt az egyik helyi fagyizó tulajdonosát. A balhéban részt vevő társa 300 ezres pénzbüntetést kapott. A garázdaság miatt elítélt páros tudomásul vette az ítéletet, de az ügyész a női elkövetőre súlyosabb büntetésért, szabadságvesztés elrendeléséért fellebbezett.

A vádirat szerint férfi és a nő az egyik tavaly augusztusi napon reggeltől kora délutánig az esztergomi fagylaltozó melletti közterületen italozott. Miután berúgtak, hangosan veszekedtek, kiabáltak egymással. A fagylaltozót működtető férfi délután negyed háromkor kiment a fagyizóból az elkövetőkhöz, és felszólította őket, hogy fejezzék be ezt a viselkedést, különben rendőrt hív.

Balhé

Miután a tulaj visszament a fagyizóba, a páros utánament. Mivel látta, hogy az ittas férfi és nő bele akarnak kötni, ezért elővette a mobilját, hogy kamerafelvételt készítsen a viselkedésükről, azonban a férfi elkövető ellökte az eladó kezét, majd a kezével elkezdte lökdösni és közben a fal irányába tolni az eladót. Eközben a nő meglökte és megrúgta az eladót, akit a férfi a fal melletti edénytárolónak nyomott.

A nő ekkor lekapott a polcról egy vödröt, amelyben zöldalma-ízű sűrítmény volt, az volt a szándéka, hogy kiöntse a fagyizó padlójára. A fagyis megpróbálta eltolni magától a férfit, aki a nőnek ütközött, így az edény a padlózatra esett. A zöldalma-sűrítmény kiömlött a padlóra, és ráfröccsent a falra.

Ezután a férfi megkísérelte eltolni az eladót, azonban a csúszós padlón hasra esett. Ezután a nő megpróbált kézzel belemarkolni a pultban tárolt, már elkészített fagylaltokba, de az eladó elkapta a kezét, és eltaszította onnan. Emiatt a nő megcsúszott, és ő is zakózott egy rendeset. Kiderült, hogy a nő nem ma kezdte a szakmát, és másfél évvel ezelőtt feltételesen engedték ki a három év börtönbüntetéséből, amit életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kapott. A nő kilencven nap elzárást, a társa 300 ezres pénzbüntetést kapott. Az ügyészség súlyosabb büntetést kért a nőre.