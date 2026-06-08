Három opera, három élmény igazi csillagokkal, a Margitszigeten!

OPERÁK A MARGITSZIGETEN: https://margitszigetiszinhaz.hu/3-opera-a-margitszigeten-elmeny-kedvezmeny/

Neves hazai és nemzetközi művészek fellépése fémjelzi az idei operabemutatókat, melyek történelmi és zenei utazásra is invitálják a nézőket. A három opera helyszíne Szicília, Biscaya, Aragónia és Egyiptom. A főszerepekben a világ legnevesebb operaházainak és fesztiváljainak sztárjai: Yusif Eyvazov, Marina Rebeca, Barabás Zsuzsa, László Boldizsár, Farkasréti Maria, Adam Plachetka, Bogdan Baciu, Kutasi Judit, valamit Kele Brigitta lesznek, a karmesterek pedig Jankó Zsolt, Halász Péter és Dénes István.

Limitált akció: legyél te is operarajongó!

A Margitszigeti Színház rajongói klubot épít, ezért 2026. június 1. és 10. között elképesztő jegyakcióval várja a zene szerelmeseit.

Hogyan működik? Ha a kampányidőszak alatt az online vásárlásnál legalább 2 különböző operaelőadásra teszel be 2-2 darab (összesen minimum 4 darab) jegyet a kosaradba, a rendszer automatikusan 50%-os kedvezményt ad a végösszegre. Kattints a linkre, válogass a prémium előadások közül, és biztosítsd a helyed a nyár legnagyobb kulturális randevújára: https://margitszigetiszinhaz.hu/3-opera-a-margitszigeten-elmeny-kedvezmeny/

Három este, három történelmi kaland a világ sztárjaival

A teátrum igazgatója, Bán Teodóra produceri és rendezői munkájának köszönhetően a színház idén nyáron nagy kiállításban a három zseniális előadást, melyekkel beutazhatjuk a világot Szicíliától Biscayán át egészen Egyiptomig.

Szicíliai bosszú és véres kulisszák: Parasztbecsület / Bajazzók (2026. június 25. és 27. 20:00)

A XIX. század végi olasz verizmus két remekművét szinte a születésük óta párban játsszák, hiszen mindkettőt a mindent elsöprő, tragédiába torkolló féltékenység élteti. A Parasztbecsület: A húsvéti Szicíliában játszódó darabban a szerelmi háromszög, a női sértettség és a féltékenység végül egy halálos késpárbajhoz vezet. Santuzza drámai áriáját Barabás Zsuzsa, Turiddu búcsúját a ragyogó hangú László Boldizsár tolmácsolja, míg a vetélytárs Alfio szerepében a neves cseh basszbariton, Adam Plachetka lép színpadra.

Bajazzók: Leoncavallo operájában egy calabriai vándorszínház kulisszái mögé látunk. A társulatvezető Canio a nyílt színen, az esti előadás közben szúrja le hűtlen feleségét és annak szeretőjét. A főszerepekben Kele Brigittát, László Boldizsárt, Balla Sándort és a vietnámi származású zseniális tenort, Ninh Duc Hoang Longot hallhatjuk.

Közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a Kodály Kórus Debrecen, vezényel: Jankó Zsolt.

Sötét szenvedélyek és izzó máglyák: A trubadúr (2026. július 23. és 25. 20:00)

Verdi végletességgel, középkori sötétséggel és elnyomó uralkodói önkénnyel teli operája igazi nehézsúlyú világklasszisokat hoz el Budapestre közvetlenül a milánói La Scala, a Bécsi Staatsoper és a londoni Royal Opera House színpadairól. A címszerepben a világ legrangosabb színpadain ünnepelt drámai tenor, Yusif Eyvazov látható. A női főszerepet korunk egyik vezető szopránja, a gyönyörű Marina Rebeka alakítja, míg Azucena szerepében azt a Kutasi Juditot csodálhatjuk meg, aki legutóbb a Metropolitan színpadán aratott lehengerlő sikert.

Közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar, vezényel: Halász Péter.

Visszatér a közönség kedvence, a Nabucco (2026. augusztus 13. és 15. 20:00)

Augusztusban visszatér a tavalyi szezon legnagyobb, tomboló sikere, a Nabucco. Senki nem felejti el azt a katartikus tavalyi pillanatot, amikor a szűnni nem akaró taps miatt megismételt Rabszolgakórus közben a karmester a nézőtér felé fordult, és az énekesekkel együtt az egész közönség önfeledten, együtt dúdolta a lélekig hatoló dallamot. A címszerepben a Kossuth-díjas Kálmándy Mihályt láthatjuk, míg partnereként, Abigél szerepében Boross Csilla lép színpadra, aki ezt a karaktert már több mint 140 alkalommal formálta meg világszerte óriási sikerrel.