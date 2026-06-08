Magyar cirkuszi duó nyert Moszkvában

Két díjat is nyert a Krivanek Zoé és Kollár Bence alkotta magyar Duo Kriko a világ egyik legelismertebb cirkuszművészeti versenyén, az IDOL Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Moszkvában. A hazai formáció a szakmai bírálóbizottságtól bronz-, a média képviselőiből álló zsűritől pedig ezüstérmet kapott – tájékoztatta a Fővárosi Nagycirkusz vasárnap este az MTI-t.

A közlemény szerint a fesztivált minden évben a Moszkvai Állami NagyCirkusz manézsában rendezik meg, ahol a világ legjobb cirkuszi produkciói mutatkoznak be.

A bemutatott műsorszámokat egy neves, nemzetközi szakemberekből álló testület rangsorolta, melynek tagjai voltak: David Larible olasz bohóc és cirkuszi szakértő, Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, Genís Matabosch, a spanyolországi Arany Elefánt Nemzetközi Cirkuszfesztivál vezetője, Gia Eradze, az orosz Gia Eradze Royal Circus művészeti irányítója, Szergej Beljakov, a Rosgoscirk orosz állami cirkuszvállalat vezérigazgatója, Li Chi, a Kínai Nemzeti Akrobatacsoport elnöke, Maria Teresa Chirinos Versace, a perui Prodartes S.A.C. alapító-vezérigazgatója, Odette Bouglione, a francia Cirque d’Hiver Bouglione vezérigazgatója, valamint Tatjana Zapashnaja, a Moszkvai Állami Nagycirkusz vezérigazgató-helyettese.

A Fővárosi Nagycirkusz által felajánlott különdíjat a kínai Lion Dance Acrobatic Act formáció érdemelte ki, amelyet a főigazgató adott át a nyerteseknek.