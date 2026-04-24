angol fociarne slotfocilabdarúgás
Foci

Nem aggódna a Liverpool edzője, ha Pécsi Árminnak kellene védenie

KIRKBY, ENGLAND - FEBRUARY 15: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Armin Pecsi of Liverpool in action during the PL2 match at AXA Training Centre on February 15, 2026 in Kirkby, England. (Photo by Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)
Nick Taylor / Liverpool FC / Liverpool FC via Getty Images
Pécsi Ármin már eljutott a liverpooli kispadig
24.hu
2026. 04. 24. 12:52
KIRKBY, ENGLAND - FEBRUARY 15: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Armin Pecsi of Liverpool in action during the PL2 match at AXA Training Centre on February 15, 2026 in Kirkby, England. (Photo by Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)
Nick Taylor / Liverpool FC / Liverpool FC via Getty Images
Pécsi Ármin már eljutott a liverpooli kispadig
Várhatóan a Liverpool szombati, Crystal Palace elleni bajnokiján is ott ül majd a kispadon Pécsi Ármin, Arne Slot, az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő együttes vezetőedzője pedig nem aggódna, ha pályára kellene küldenie a magyar kapust.

A Liverpoolban Alisson Becker és Giorgi Mamardashvili is sérüléssel bajlódik, ezért várhatóan Freddie Woodmannal indul majd a csapat összeállítása az FA-kupa címvédője ellen.

Hogy Alisson szintjén van-e, a válaszom nem, de ez egyáltalán nem kritika. A lényeg viszont az, hogy ha holnap Freddie-vel történne valami, és Árminnak kellene beállnia, akkor teljesen nyugodt lennék

– nyilatkozott a szakember a mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatón.

A holland tréner a Nemzeti Sport liverpooli tudósítójának kérdésére reagálva kifejtette, hogy Pécsi személyében egy rendkívül tehetséges kapust igazolt tavaly a Liverpool, azóta kiváló teljesítményt nyújtott az U21-es csapatban, és a felnőttek edzésein is folyamatosan fejlődhet.

„Jól bánik a labdával, kiválóan olvassa a játékot, tudja, hova helyezkedjen, ezt kedvelem” – jegyezte meg Arne Slot.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató együttes öt fordulóval a vége előtt az ötödik helyen áll a Premier League-ben.

Friss

Népszerű

Összes
Vitézy Dávid
Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik