Nem aggódna a Liverpool edzője, ha Pécsi Árminnak kellene védenie

A Liverpoolban Alisson Becker és Giorgi Mamardashvili is sérüléssel bajlódik, ezért várhatóan Freddie Woodmannal indul majd a csapat összeállítása az FA-kupa címvédője ellen.

Hogy Alisson szintjén van-e, a válaszom nem, de ez egyáltalán nem kritika. A lényeg viszont az, hogy ha holnap Freddie-vel történne valami, és Árminnak kellene beállnia, akkor teljesen nyugodt lennék

– nyilatkozott a szakember a mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatón.

A holland tréner a Nemzeti Sport liverpooli tudósítójának kérdésére reagálva kifejtette, hogy Pécsi személyében egy rendkívül tehetséges kapust igazolt tavaly a Liverpool, azóta kiváló teljesítményt nyújtott az U21-es csapatban, és a felnőttek edzésein is folyamatosan fejlődhet.

„Jól bánik a labdával, kiválóan olvassa a játékot, tudja, hova helyezkedjen, ezt kedvelem” – jegyezte meg Arne Slot.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató együttes öt fordulóval a vége előtt az ötödik helyen áll a Premier League-ben.