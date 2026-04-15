Bajnokok Ligája: gólzáporos meccsen ejtette ki a Bayern a Realt, az Arsenal is az elődöntőben

Michael Olise
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 04. 15. 20:43FRISSÍTVE: 2026. 04. 16. 00:32
Michael Olise
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
A Real Madrid a hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereséget követően háromszor is vezetést szerzett Münchenben, de végül a Bayern fordított, 4-3-re nyert és bejutott a legjobb négy közé, ahol majd a címvédő PSG lesz az ellenfele. A spanyolok tíz emberrel fejezték be a meccset. Az Arsenal 0-0-t játszott a Sportinggal, ez elég is volt az elődöntőhöz, ahol majd az Atlético Madriddal találkoznak a londoniak.

A hatszoros bajnok németek a 15-szörös győztes Real Madrid otthonában tudtak győzni 2-1-re a múlt heti első mérkőzésen. Érdekesség, hogy a két csapat utóbbi négy oda-visszavágós párharcát, illetve mindhárom BEK/BL-negyeddöntőjét a spanyol csapat nyerte,

a bajorok ugyanakkor az utóbbi 28 otthoni BL-meccsükből csupán egyet vesztettek el, a mostani szezonban pedig mind az öt alkalommal győztesen hagyták el a pályát az Allianz Arénában.

Neuer hajmeresztő hibájával indult a meccs

Furcsán indult a mérkőzés, ugyanis egy hátratett labdát Neuer eladott, Güler pedig kapásból a kapuba lőtt, így mindössze 35 másodperc után kiegyenlítette a párharcot a Real Madrid.

Arda Güler
Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Kimmich szöglete után Pavlovic mindössze egy lépésről a gólvonaltól fejelhetett, nem is tévesztette el a kaput – jó kérdés, hogy Lunyin miért maradt le róla ennyire. Innentől kezdve a Bayern átvette az irányítást, bár inkább rögzített helyzetekből tudott csak veszélyes lenni, míg a Real ígéretes kontrákat vezetett.

Egy pontrúgás hozta az újabb gólt, a tizenhatos előterében kapott szabadrúgást a Real, amit Güler tűzött kapura, Neuer pedig nem tudta kiszedni a labdát a felső sarokból.

Kane kapott aztán remek labdát a tizenhatoson belül a 38. percben és lőtte meg a szokásos gólját (ez már az 50. találata volt az idényben), de a hétvégi bajnokin felszakadt szemöldökén egy tapaszt viselő Mbappé a játékrész hajrájában ismét a Realt juttatta előnyhöz.

Egy kiállítás után dőlt el a párharc

A második félidőt biztatóan kezdte a Bayern, de nem sikerült kiegyenlíteni, a real Madrid hatákonyna tömörült a saját kapuja előtt. Amikor pedig már úgy tűnt, hogy hosszabbítás jön, akkor Camavinga kiállítása mindent borított: a 61. percben beálló francia két sárgát szedett össze, a másodikat a 86. percben, amikor egy zsabálytalanság után magával vitte a labdát, mire Slavko Vincic felmutatta neki a második sárgát, majd a pirosat.

A Bayern kihasználta a létszámfölényt, amikor Díaz a jobb felső sarokba csavarta a labdát. És miközben a Madrid ment előre az egyenlítésért, Olise egy csodálatos, jobb felső sarkos lövéssel eldöntötte a mérkőzést és a párharcot, a Bayern így kettős győzelem után készülhet a PSG elleni elődöntőre.

A lefújás után még volt némi feszültség a pályán, amely során Arda Güler is kapott egy pirosat.

Olyan történt ezzel a madridi búcsúval, ami korábban még nem fordult elő a BL-ben: először esett ki ugyanabban a szezonban a negyeddöntőben a Real és a Barca.

A Sofascore-nál a duplázó Arda Güler volt a meccs embere.

Az Arsenaltól gól sem kellett a továbbjutáshoz

A játéknap másik mérkőzésén az Arsenal idegenben szerzett 1-0-s előnye elegendőnek bizonyult, és a londoniak a visszavágón gól nélküli döntetlennel is továbbléptek a portugál Sporting CP ellen, így megmaradt az esélyük, hogy 2006 után ismét bejussanak a fináléba. Ehhez a négy között az Atlético Madridot kell legyőzniük.

A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. mérkőzés

Bayern München (német)  -Real Madrid (spanyol) 4-3 (2-3) (2-1)
gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Díaz (89.), Olise (95.), illetve Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Továbbjutott: a Bayern München, kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel.

 

Arsenal (angol) – Sporting Lisszabon (portugál) 0-0

Továbbjutott: az Arsenal, 1-0-s összesítéssel.

22:56

Bajnokok Ligája: gólzáporos meccsen ejtette ki a Bayern a Realt, az Arsenal is az elődöntőben

A Real Madrid a hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereséget követően háromszor is vezetést szerzett Münchenben, de végül a Bayern fordított, 4-3-re nyert és bejutott a legjobb négy közé, ahol majd a címvédő PSG lesz az ellenfele. A spanyolok tíz emberrel fejezták be a meccset. Az Arsenal 0-0-t játszott a Sportinggal, ez elég is volt az elődöntőhöz, ahol majd az Atlético Madriddal találkoznak a londoniak.

A meccs legfontosabb mutatói.
89'

Egyenlít a Bayern!

Hiába tömörült tíz emberrel is a Real Madrid, Luis Díaz kiegyenlít a hajrában, így pedig a Bayern München áll továbbjutásra. Musiala talppal tette vissza neki a labdát, a kolumbiai pedig egyből lőtt, a labda megpattant út közben, Lunyin így tehetetlen volt. Percekre a legjobb négytől a Bayern.

87!

Hoppá, egy piros!

Camavingát nem fogják megdicsérni. A 61. percben állt be cserekánt, kicsivel később kapott egy sárgát, majd most az ellenfél térfelén hozott össze egy második sárgát, tíz emberrel a Real!

77'

Olise robbenezik

Megint ballal tolta be a szélről a labdát majd ballal tüzelt, de a kapu fölött szállt el a lövése. Viszonylag gyors egymás utánban láttunk tőle két ilyen próbálkozást.

75'

Centikre az egyenlítéstől a Bayern

Hát, ez nem sokon múlt. Egy jobb szélről középre ívelt szabadrúgásra Upamecano érkezett tökéletes ütemben, fejelt is, de kicsivel eltévesztette a felső sarkot. Fogta is a fejét, ez nagy lehetőség volt.

68'

Olise lövését kellett kitolnia Lunyinnak

Nagyon betömörül a kapuja előtt a Real, láthatóan ez nem annyira ízlik a Bayernnek. Most viszont Olise villant, befelé cselezett, majd ballal tüzelt, Lunyin paskolta kapu fölé a labdát.

63'

Óriási védekezés Alexander-Arnoldtól

Díaz kerülhetett volna nagy helyzetbe, de korábbi liverpooli csapattársa az utolsó pillanatban a lövésbe tudott lépni, Lunyin így könnyedén védte a középre tartó labdát. A túloldalon Vini lőhetett, de elmérte, így csúnyán a kapu mellé célzott.

55'

Tyű, mekkorát védett most Neuer!

Ha nem is tett mindent óvá, amit az első félidőben okozott, ez most nagyon kellett. Mbappé kapott remek labdát, kapásból lőtt, és ugyan középre célzott, nagyon kellett a rutinos kapus jó helyezkedése, hogy testtel védeni tudjon.

46'

Megy a második félidő

Londonban már egy kicsivel korábban elindult a második félidő, most Münchenben is. Jelen állás szerint az Arsenal elődöntős, míg ezen a találkozón hosszabbításra állnak a felek.

Félidő

Vezet a Real Madrid egy félidő után, de ez egyelőre a hosszabbításra elég

Furcsán alakul ez a mérkőzés. Manuel Neuer hibája adta meg az alaphangot, amikor egy góllal ajándékozta a Realt már a 45. másodpercben. Ezután ugyan a Bayern uralta a labdabirtoklást és dolgozott ki helyzeteket, sikerült is egyenlíteni, de aztán Güler másodszor is lecsapott, és ismét elő lehet venni Neuert. Innen is sikerült kiegyenlíteni, de Mbappé a szünet előtt a Realt juttatta újabb előnyhöz, így jelenleg 4-4-re áll a párharc.

45'

Itt gólzápor, a másik meccsen 0-0

Véget ért az Arsenal és a Sporting meccsének első félideje, a csapatok nem kényeztették el a szurkolókat. Mindössze egy lövés találta el a kaput, xG-ben 0,23-0,09 az állás az Arsenal javára. Ez az eredmény az angoloknak jó.

42'

Megint vezet a Real Madrid!

A Bayern támadott, majd Stanisicet ütközték le, a labdaszerzésből pedig Viníciust sikerült kiugratni, aki aztán Mbappét játszotta meg, ő pedig laposan a kapuba lőtt. Nézték-nézték a korábbi ütközést, de végül érvényben hagyták a találatot. Ismét egyenlő a párharc! A reklamáló Kompany sárgát kapott.

41'

Lécen csattanó lövés a Real válasza

Centiken múlt, hogy nem vette vissza a vezetést ismét a Real. Vinícius tüzelt ezúttal, Neuer pedig hiába nyújtózott, nem tudott védeni, a brazil támadó lövése azonban a keresztlécről fölé pattant.

40'

50 gól

Ennyi gólnál jár Kane a szezonban, ami élete legjobb idénye. Elfogytak a jelzők.

38'

Egyenlít a Bayern, kitalálod, ki talált be?

Természetesen Harry Kane. Mélyen védekezett a Madrid, Upamecano pedig egy lecsorgó labdát begyűjtve lépett be a tizenhatos előterébe, majd megjátszotta az angol csatárt, aki aztán estében lőtt az alsó sarokba. Ismét a Bayern vezet a párharcban.

29'

Gól, megint Güler!

Elképesztő jelenetek. Kiszabadult a nyomás alól a Real Madrid, sikerült mintegy 21-22 méterre a kaputól szabadrúgást kiharcolni. A török állt a labda mögé, a sorfal fölött lőtte rá, Neuer ugyan érezte az irányt, de nem tudta kiszedbi a felső sarokba tartó lövést. Ismét egál a párharc!

Arda Güler
Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images
27'

Lunyin véd nagyot

A Real kapusának láthatóan gondot okoznak a beadások, bátortalan és pontatlan kijövetelek jellemzik eddig. Most viszont megvillant, Kimmich lövését tolta ki szögletre látványos mozdulattal.

22'

Arsenal-Sporting 0-0

A másik meccsen nem estek egymásnak a csapatok, kényelmes a tempó, nem úgy tűnik, mintha nagy kockázatot akarna vállalni bármelyik oldal.

20'

Megint Mbappé

Újra sikerült megjátszani a franciát, ezúttal Laimer hősies bevetődése kellett ahhoz, hogy ne legyen madridi gól, az már egy jó kérdés, hogyan nem vették észre ezt a partjelző és a játékvezető, mert szögletnek kellett volna következnie.

18'

Életjelet mutatott a Real

Mbappét sikerült kiugratni, a csatár elszakadt a védőjétől, majd ballal kapásból lőtt, de nem sikerült kaput találnia.

12'

Neuer rossz passza után a Bayern diktálja a tempót

hazaiak berendezkedtek a spanyolok térfelén, bár a Real Madridtól nem áll távol, hogy nagy meccseken átengedi a területet ellenfelének, hogy aztán gyors kontrákból büntessen. Mindenesetre eddig 69-31 a labdabirtoklási arány.

