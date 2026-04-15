A hatszoros bajnok németek a 15-szörös győztes Real Madrid otthonában tudtak győzni 2-1-re a múlt heti első mérkőzésen. Érdekesség, hogy a két csapat utóbbi négy oda-visszavágós párharcát, illetve mindhárom BEK/BL-negyeddöntőjét a spanyol csapat nyerte,

a bajorok ugyanakkor az utóbbi 28 otthoni BL-meccsükből csupán egyet vesztettek el, a mostani szezonban pedig mind az öt alkalommal győztesen hagyták el a pályát az Allianz Arénában.

Neuer hajmeresztő hibájával indult a meccs

Furcsán indult a mérkőzés, ugyanis egy hátratett labdát Neuer eladott, Güler pedig kapásból a kapuba lőtt, így mindössze 35 másodperc után kiegyenlítette a párharcot a Real Madrid.

Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Kimmich szöglete után Pavlovic mindössze egy lépésről a gólvonaltól fejelhetett, nem is tévesztette el a kaput – jó kérdés, hogy Lunyin miért maradt le róla ennyire. Innentől kezdve a Bayern átvette az irányítást, bár inkább rögzített helyzetekből tudott csak veszélyes lenni, míg a Real ígéretes kontrákat vezetett.

Egy pontrúgás hozta az újabb gólt, a tizenhatos előterében kapott szabadrúgást a Real, amit Güler tűzött kapura, Neuer pedig nem tudta kiszedni a labdát a felső sarokból.

Kane kapott aztán remek labdát a tizenhatoson belül a 38. percben és lőtte meg a szokásos gólját (ez már az 50. találata volt az idényben), de a hétvégi bajnokin felszakadt szemöldökén egy tapaszt viselő Mbappé a játékrész hajrájában ismét a Realt juttatta előnyhöz.

Egy kiállítás után dőlt el a párharc

A második félidőt biztatóan kezdte a Bayern, de nem sikerült kiegyenlíteni, a real Madrid hatákonyna tömörült a saját kapuja előtt. Amikor pedig már úgy tűnt, hogy hosszabbítás jön, akkor Camavinga kiállítása mindent borított: a 61. percben beálló francia két sárgát szedett össze, a másodikat a 86. percben, amikor egy zsabálytalanság után magával vitte a labdát, mire Slavko Vincic felmutatta neki a második sárgát, majd a pirosat.

A Bayern kihasználta a létszámfölényt, amikor Díaz a jobb felső sarokba csavarta a labdát. És miközben a Madrid ment előre az egyenlítésért, Olise egy csodálatos, jobb felső sarkos lövéssel eldöntötte a mérkőzést és a párharcot, a Bayern így kettős győzelem után készülhet a PSG elleni elődöntőre.

A lefújás után még volt némi feszültség a pályán, amely során Arda Güler is kapott egy pirosat.

Olyan történt ezzel a madridi búcsúval, ami korábban még nem fordult elő a BL-ben: először esett ki ugyanabban a szezonban a negyeddöntőben a Real és a Barca.

Az Arsenaltól gól sem kellett a továbbjutáshoz

A játéknap másik mérkőzésén az Arsenal idegenben szerzett 1-0-s előnye elegendőnek bizonyult, és a londoniak a visszavágón gól nélküli döntetlennel is továbbléptek a portugál Sporting CP ellen, így megmaradt az esélyük, hogy 2006 után ismét bejussanak a fináléba. Ehhez a négy között az Atlético Madridot kell legyőzniük.

A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában.